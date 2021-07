Europei, nuovo record per l’Italia: gli Azzurri conquistano anche Amazon

editato in: da

Euro 2020, chi sono i 5 calciatori più pagati della Nazionale

La vittoria agli Europei non ha fatto solo riaccendere la calciomania tra gli italiani, ma ha causato un boom di vendite senza precedenti per un oggetto in altri periodi poco richiesto: la maglia della Nazionale. A giugno 2021 il mercato per questo specifico prodotto è cresciuto in maniera esponenziale. Secondo i dati diffusi dalla start up Witailer, che aiuta le imprese a posizionarsi a meglio negli store online, solo su Amazon la categoria Sport e Tempo libero è diventata la terza più cercata in assoluto con il 10% del totale delle ricerche.

La ricerca spasmodica di memorabilia azzurra non ha tuttavia scalzato i primi posti delle categorie Casa e cucina, a cui è ricondotto il 18% delle ricerche, ed Elettronica, a cui è ricondotto il 13%.

Europei, nuovo record per l’Italia: boom di ricerche per la maglia della Nazionale

Il termine più cercato nella categoria Sport e Tempo libero negli ultimi 12 mesi è stato “Maglia dell’Italia”, cresciuto del 350% rispetto al periodo precedente. A seguire “Maglia nazionale italiana calcio”. Dopo la vittoria la query più cliccata è diventata “Maglia Italia Europei 2021”, e si è guadagnata il posto di 235esimo termine più scritto dagli utenti su Amazon Italia.

Un numero molto alto, considerando che ogni giorno sono oltre 150 mila le ricerche effettuate all’interno dello store digitale. L’ottimo risultato può essersi tradotto in un incremento di vendite anche e soprattutto per le aziende italiane del settore.

La sottocategoria Abbigliamento da calcio per tifosi era tra le prime 10 con il maggior volume di ricerca stimato nel mese di giugno, e la maglia degli Azzurri si è guadagnata il posto di articolo più cliccato. Posizione in genere occupata dalle maglie di squadre nazionali, come l’Inter, il Milan o la Juve.

Europei, nuovo record per l’Italia: tornano in voga anche le vecchie maglie azzurre

Nello stesso periodo, hanno fatto notare gli analisti di Witailer, c’è stato un boom di ricerche anche per il termine “Maglia Italia 2006”, con la vittoria agli Europei 2020 che ha riportato alla memoria l’impresa dei calciatori italiani ai Mondiali in Germania. Ancora, il Tricolore è stato tra gli oggetti più cliccati su Amazon, con un posizionamento simile a quello dei primi mesi della pandemia in Italia, quando la bandiera nazionale era diventata un simbolo di forza e resilienza da appendere sui balconi.