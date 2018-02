Eleganza e carattere sportivo, i nuovi Conquest di Longines

Sono già in molti a sostenere che la collezione Conquest V.H.P. sarà per Longines un nuovo successo, del resto abbinare alti contenuti tecnici, performance sportive ed eleganza non è una cosa semplicissima nel mondo degli orologi a quarzo. La love story fra Longines e il quarzo è fatta di passione e innovazione fin dal lontano 1954 quando il marchio della clessidra alata presenta il primo orologio a quarzo in grado di stabilire presso l’Osservatorio di Neuchâte un nuovo record di precisione.

I record e le peculiarità si susseguiranno continuamente, come nel 1969 quando viene lanciato l’Ultra-Quartz, il primo movimento al quarzo previsto per essere inserito negli orologi da polso. Questo però non devo essere un fattore che possa spingere a pensare ai Longines come orologi votati solamente alle prodezze tecniche. L’eleganza è infatti da sempre stato un suo marchio distintivo.

Il Conquest V.H.P. del 2018 è disponibile in due dimensioni (casse da 42 e 44 mm di diametro), si distingue per la sua ultra precisione, trattandosi di un orologio analogico (± 5 secondi/anno), e per la sua capacità di resettare le lancette dopo un urto o l’esposizione a un campo magnetico, grazie al sistema di rilevamento della posizione dei ruotismi. Oltre a queste caratteristiche uniche, occorre aggiungere la lunghissima autonomia della pila e il calendario perpetuo.

Entrambi i modelli da 44 e 42 mm sono in acciaio e indicano ora, minuti e secondi e vantano un contatore 30 minuti a ore 3, un contatore 12 ore a ore 9 e un contatore 60 secondi al centro, sul quadrante nero. Il bracciale in acciaio con chiusura déployante di sicurezza va a completare questo superbo orologio che non sfigura mai: durante un’uscita in moto per esaltare la tua guida sportiva o alla premiazione di una regata d’altura, il nuovo Longines e chi lo indossa non passeranno mai inosservati.