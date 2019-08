Donatella Versace compra una villa sul Lago Maggiore: dove e quanto ha speso

editato in: da

Il lago, luogo di residenza sempre più richiesto dai vip. L’ultima celebrity a fare il grande acquisto? È stata Donatella Versace.

La stilista ha recentemente comprato una delle ville più prestigiose del Lago Maggiore, non solo dal punto di vista architettonico, ma anche storico-letterario. Si tratta de “La Verbanella”, meglio conosciuta come Villa Mondadori, situata nella frazione di Meina, in provincia di Novara.

La Villa fu acquistata negli Anni Venti dalla famiglia Mondadori, e fu il punto di ritrovo di alcuni dei più importanti esponenti della cultura del Novecento. Arnoldo Mondadori invitava spesso amici e scrittori, tra cui Thomas Mann, Eugenio Montale, George Simenon, Giuseppe Ungaretti, Ernest Hemingway, Walt Disney. Le tracce del loro passaggio sono ancora vive, e visibili, sul muro sopra il camino, che gli ospiti erano soliti firmare quando venivano. Oggi quelle firme sono ancora là, e da sole valgono quanto tutta l’abitazione.

Chi potrà ammirarle ogni giorno sarà Donatella Versace. La stilista ha acquistato la Villa per una cifra pari a circa 5 milioni di euro. La proprietà è grande 1.400 metri quadri, l’edificio è dipinto in rosa cipria ed è circondato da un giardino con piscina e uno stagno, ed ha ovviamente l’accesso privato al lago.

L’interno della villa è composto da 50 stanze, di cui 20 camere da letto e 12 bagni. La vista è mozzafiato, dà sulla Rocca Borromea di Angera, che si trova all’estremità meridionale del Lago Maggiore.

In precedenza la Villa era gestita da Engel & Völkers, società di intermediazione di immobili di pregio. Solo due anni fa era stata stata adibita a bed and breakfast, sfruttando il fascino che derivava dall’idea di soggiornare nelle stanze dove avevano dormito illustri scrittori e celebrità. Con l’ingresso della stilista molti si stanno chiedendo se e quanto Villa Mondadori cambierà.

Di sicuro l’acquisto di Donatella conferma la predilezione della famiglia Versace per le località lacustri. Il fratello Gianni era proprietario di una villa a Moltrasio, sul lago di Como, venduta poco più di 11 anni fa per 33 milioni di euro (una delle intermediazioni più consistenti della zona).

Con l’acquisto di Donatella Versace, quindi, anche il Lago Maggiore ha i suoi vip. Qui i prezzi degli immobili sono più competitivi rispetto ad altri laghi del Nord Italia, anche se il Lago di Como rimane al primo posto per notorietà internazionale, soprattutto grazie alla presenza di George Clooney.