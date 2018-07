Domenico Vacca, l’ambasciatore del lusso italiano in America, investe sulla Puglia

editato in: da

La Puglia, terra incantevole baciata dal sole e dal mare, continua ad attirare l’attenzione di noti cineasti e imprenditori.

Le bellezze paesaggistiche di questa regione sono note in tutto il mondo, tanto da essere stata scelta numerose volte come set cinematografico da molti registi per produzioni cinematografiche di respiro nazionale e internazionale.

E ora su di lei ci sono gli occhi puntati di Domenico Vacca che si è avvalso il soprannome di “ambasciatore del lusso italiano in America” dal New York Times. E per lui, l’imprenditore della moda, la Puglia con i suoi colori che riflettono le sterminate terre di grano e gli ulivi secolari, non ha di certo segreti. Tra di loro c’è un legame indissolubile e che difficilmente potrà essere spezzato: Andria gli ha dato i natali, ma non è solo questo.

Domenico Vacca è un noto e apprezzato stilista che ha vestito celebrità del mondo dello spettacolo e di Hollywood: Glenn Close, Ivana Trump, Al Pacino e Dustin Hoffman sono solo alcuni nomi, ma la lista è molto più lunga. Un talento, quello di Vacca, che trova le sue origini nella nonna andriese, una brava sarta che ha portato avanti una sartoria con 20 dipendenti negli anni Quaranta. E dopo una parentesi che lo ha visto impegnato come avvocato per noti brand di moda (Hugo Boss, Versace), decide di dare libero sfogo al suo estro artistico come stilista, ideando capi di gran classe realizzati con grande cura e attenzione ai materiali impiegati.

Durante il suo ultimo viaggio in Italia, lo stilista newyorkese di adozione, ha fatto tappa nella città di Trani, una piccola perla incastonata nella costiera pugliese. Qui, ha incontrato il Sindaco di Trani, il dott. Amedeo Bottaro per pianificare diversi investimenti del suo gruppo sul territorio volti ad una valorizzazione e internalizzazione dello stesso, per far conoscere un piccolo gioiello dell’Adriatico a tutto il mondo. Durante la sua permanenza, Domenico Vacca ha avuto modo di incontrare anche diverse autorità della Regione Puglia tra cui il Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano, l’Assessore Regionale all’Urbanistica Dott. Alfonso Pisicchio, il Direttore di Puglia Promozioni Luca Scandale, il Direttore della Apulia Film Commission Antonio Parente e il Vice Presidente degli Aeroporti di Puglia Dott. Antonio Maria Vasile.