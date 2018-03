Diritto alla Riparazione, la California approva la legge che rivoluziona le tecnologie

Anche la California starebbe per approvare il Diritto alla Riparazione, un provvedimento che negli Stati Uniti ha già raccolto tantissimi sostenitori ed è stato firmato da ben 18 stati. L’ingresso dello Stato fra i sostenitori di questa iniziativa è molto importante per tutto il mondo della tecnologia, soprattutto perché in questa zona si trova la Silicon Valley con le sedi della maggiori società del settore.

Ma cos’è il Diritto alla Riparazione? Questo provvedimento stabilisce per tutti i produttori l’obbligo di creare dei terminali che possono essere riparati da qualsiasi utente con facilità. Impone inoltre la distribuzione dei vari componenti di ricambio e la pubblicazione dei manuali in cui vengono illustrate le procedure per la riparazione. In sostanza significa che riparare un prodotto tecnologico danneggiato diventerà molto più semplice sia per le “persone comuni” sia per i centri di assistenza, che saranno in grado di operare in modo efficace, utilizzando i componenti originali.

Il nuovo regolamento non ha solo scopi economici, ma ha come obiettivo quello si migliorare la sostenibilità ambientale di questo settore, riducendo al massimo il bisogno di sostituire i dispositivi danneggiati, producendo nuovi scarti altamente inquinanti. Come svelano gli esperti, se il Diritto di Riparabilità dovesse diventare legge in California, prodotti come le colle, i sigilli per l’impermeabilità e gli adesivi, scomparirebbero.

La norma, come era prevedibile, ha dato vita ad un acceso dibattito. Il Diritto di Riparabilità infatti stabilisce che i dispositivi siano semplici da riparare, di conseguenza facilmente apribili e progettati per consentire a tutti gli utenti degli interventi al suo interno. Questa necessità potrebbe creare molte difficoltà ai produttori, impedendogli di integrare le protezioni per rendere lo smartphone impermeabile. Di conseguenza queste funzioni, molto apprezzate dagli utenti, potrebbero scomparire. Il Diritto di Riparabilità potrebbe influire anche sulle dimensioni, sulla progettazione delle componenti interne e sul design.