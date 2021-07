Design e Made in Italy: un team di progettisti visionari disegna due opere per lo sceicco di Dubai

editato in: da

Un team di progettisti e studenti italiani, Andrea Sgherza e Italo Boccuto, coordinati dal Prof. Arch. Giuseppe Fallacara docente ordinario presso il Politecnico di Bari, insieme all’architetto Tommaso Agostinacchio e a Emanuele Rubini, noto scultore bitontino, ha realizzato un progetto architettonico, frutto di una ricerca scientifica, finalizzato alla realizzazione di due opere, tecnologicamente avanzate, per creare due icone per Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sceicco vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore del Emirato di Dubai.

I progetti, ideati sotto il tema progettuale “Mohammed for Dubai”, sono stati consegnati nel giorno del compleanno dello sceicco. La prima opera rappresenta una scultura alta 10 metri, completamente in acciaio inox, destinata a onorare il Primo Ministro. La seconda, “The Eagle for Dubai”, avrà un’altezza di 110 metri, superiore a quella della Statua della Libertà, e sarà composta da un sistema reticolare in acciaio coronata da un’Aquila con le ali spiegate in oro, simbolo della città di Dubai e di libertà.

L’idea di questo dono speciale è di Lorenzo Nisi, noto imprenditore toscano, fondatore della New Abitare, designer italiano e creativo in visita d’affari a Dubai nel giorno del suo compleanno. “Preg.mo Emiro Mohammed bin Rashid Al Maktoum per il mio compleanno, lo scorso 23 giugno, gli Emirates hanno regalato gioia e accoglienza a me e alla mia famiglia – ha scritto Nisi nella sua missiva allo sceicco – Siamo stati affascinati dalla bellezza dei luoghi e dalla cura dei dettagli. Ci siamo innamorati. È mio desiderio donarle il disegno di questa scultura, un’opera unica nel suo genere mai realizzata nel mondo. Con profonda gratitudine”.

Le visioni vogliono proporsi come materializzazione della forza e della fede del sistema di valori ai quali si ispira la famiglia reale e il principe Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Le opere uniscono le energie della terra a quelle dell’aria e del cielo facendo da collante tra mondi diversi che restano uniti e come una lancia si propongono come baluardi della pace.