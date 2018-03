Delete Facebook, Elon Musk fa sul serio e chiude tutte le sue pagine

editato in: da

Esodo da Facebook? Continua la cancellazione di profili “importanti” dal più popolare social del mondo.

Anche Elon Musk, infatti, ha preso parte alla campagna #DeleteFacebook: le sue aziende, che si occupano di motori e spazio, non sono più raggiungibili sul social di Mark Zuckerberg. Infatti l’amministratore delegato delle società ha prima annunciato su Twitter la sua adesione alla campagna e poi ha chiuso le pagine.

In questi giorni Facebook è al centro dello scandalo Cambridge Analytica. La società di consulenza e marketing online, infatti avrebbe acquistato i dati raccolti da circa 50 milioni di utenti del social di Menlo Park in California, che poi sarebbero stati utilizzati per condizionare a favore della campagna elettorale di Donald Trump o il voto sulla Brexit.

Facebook è nella bufera e oggi sempre più persone stanno prendendo le distanze dal famoso social.

Intanto un giudice ha dato il benestare affinché si proceda con la perquisizione della sede della Cambridge Analytica e per il fondatore di Facebook, invece, è arrivato l’invito a a testimoniare in commissione Commercio.

Mentre si cerca di far luce sulla vicenda, continua la campagna #deleteFacebook un altro dei nomi noti ad aver aderito è Brian Acton, il fondatore di WhatsApp.

Acton, nel 2014 ha venduto la app di messaggistica proprio a Zuckerberg per una cifra da capogiro: 19 miliardi di dollari. E oggi è fra coloro che chiedono a gran voce l’abbandono del social. Ed Elon Musk, uno dei nomi più noti nella Silicon Valley, ha accolto l’invito.

Facebook è indubbiamente uno dei social network più famosi al mondo, basti pensare che nel 2017 erano iscritte 2 miliardi di persone. Cosa accadrà oggi? Ci sarà un esodo in massa?

La bufera non “fa bene” neppure dal punto di vista economico. a dirlo è la borsa dove Facebook ha incassato la perdita più dura degli ultimi quattro anni.

Ma come ci si cancella da Facebook? La procedura non è immediata. Intanto sono tre le opzioni possibili che si trovano nella sezione gestisci account. Si può decidere se congelare, cancellare o lasciare in eredità il proprio profilo. Prima di cancellarsi è possibile scaricare tutti i propri dati e poi procedere con l’operazione.