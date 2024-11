Fonte: iStock Cura dei capelli e del cuoio capelluto

Il mercato dei prodotti per capelli sta diventando sempre più esigente, incentrato sui valori della sostenibilità e dell’impatto sociale e ambientale di ogni prodotto proposto. Con un’esperienza consolidata nella produzione di cosmetici professionali per capelli, ESLA Italy di HSA Cosmetics si propone di combinare tecnologia avanzata e ingredienti naturali per garantire un nuovo livello di cura del capello.

L’obiettivo è rispondere a un mercato sempre più attento alle crescenti esigenze del mercato professionale e della rivendita strutturata, quali department store, profumerie di medio alto livello o e-tailers. Le linee di prodotto si distinguono per le formulazioni ispirate ai principi della medicina e arricchite da componenti naturali altamente performanti, ideate per il benessere della cute e dei capelli. Attraverso concetti come skinification e hairceuticals, ESLA punta a rivoluzionare il segmento premium, mirando al benessere olistico e all’attenzione per l’ambiente. Ne abbiamo parlato con Paolo Delle Piane, Strategic Marketing Director di HSA S.p.A.

Con il recente lancio dei nuovi prodotti ESLA Italy, quali innovazioni chiave avete introdotto nel settore della cura della bellezza? Quali sono le caratteristiche che distinguono questa nuova linea dalle precedenti?

“ESLA Italy nasce come brand nuovo nel settore dell’hair care professionale e retail, ma porta con sé tutto il know-how di HSA, azienda tra le più riconosciute a livello internazionale per l’ideazione e la produzione di linee per capelli conto terzi per brand presenti in oltre 90 paesi in tutto il mondo. ESLA nasce con l’intenzione di portare ovunque l’italianità intesa come qualità, design, risultati evidenti ed estrema piacevolezza nel segmento del premium hair care che sta crescendo esponenzialmente. ESLA è stata concepita fin dall’inizio come marca contemporanea che potesse dare risposta alle esigenze di un mercato sempre più complesso e consapevole, tenendo in considerazione i comportamenti dei consumatori e i loro desideri in termini di sostenibilità, etica, risultati evidenti e una forte componente scientifica per garantire la salute del capello. Per questo motivo i prodotti ESLA sono formulati per restituire al capello il suo benessere e per dargli nuovo vigore grazie alle formule ispirate alla medicina, associate a degli ingredienti naturali, sostenibili ed efficaci e alle texture e fragranze ricercate. Tutte le nostre formule sono ispirate al concetto di hairceutical. Questo significa che alla base ci sono degli ingredienti di origine medicinale, in grado di apportare benefici alle diverse condizioni della cute e dei capelli, e di conservare al contempo un’anima cosmetica piacevole e attraente, ma sempre attenta a mantenere degli elevati standard di naturalità e biodegradabilità.

Alla base del concetto formulativo c’è la tendenza, sempre più diffusa dello skinimalism e della skinification, vale a dire formule rigorose, con meno ingredienti ma ad alte concentrazioni funzionali e che prendono in considerazione anche lo scalpo, per trattarlo e mantenerlo in salute come normalmente si fa per la pelle del viso”.

I vostri prodotti per capelli energizzanti e rinforzanti stanno riscuotendo molto interesse. Quali ingredienti o tecnologie avanzate utilizzate per garantire risultati visibili e duraturi? E come rispondete alle esigenze dei diversi tipi di capelli?

“La caduta dei capelli è un problema comune in entrambi gli uomini e donne, ed ha varie cause: cambiamenti ormonali, condizioni mediche e farmaci, invecchiamento, cambiamenti nello stile di vita, cambiamenti stagionali, come così come l’ereditarietà. La chiave è prevenire la caduta dei capelli il più possibile per rallentare il diradamento e aumentare la salute dei capelli, rendendoli vigorosi. Ma fondamentale per ESLA è prendersi cura innanzitutto del cuoio capelluto, passo cruciale per garantire una crescita sana dei capelli. La gamma Energizzante di ESLA Italy è stata sviluppata per prevenire il diradamento dei capelli,

donando corposità e rinnovato vigore ai capelli grazie a un potente flavonoide naturale ottenuto dal pompelmo e a un peptide e metabolita delle foglie di olivo. Questi preziosi ingredienti attivi agiscono in sinergia per donare al cuoio capelluto e capelli forza e vigore. Completano la gamma due prodotti: lo shampoo energizzante, seguito dalla lozione energizzante. Se usati insieme come routine, forniscono il miglior trattamento possibile per aiutare a prevenire il diradamento dei capelli”.

ESLA Italy ha una forte mission legata alla sostenibilità e al benessere olistico. In che modo questi valori si riflettono nei vostri processi di produzione e nelle vostre scelte aziendali?

“Da alcuni anni molti brand considerano il loro approccio alla sostenibilità come uno dei valori fondanti del brand, ma in realtà, oggi non si dovrebbe nemmeno parlare di valori, ma si dovrebbe considerare lo studio dell’impatto delle aziende sul territorio e sulla salute delle persone come la “conditio sine qua non” per concepire una marca, i suoi prodotti e la sua presenza sui mercati. Negli anni precedenti al lancio di ESLA, l’azienda è intervenuta in modo considerevole nei processi produttivi e nella formulazione dei prodotti per diminuire gli effetti negativi che essi possono avere sull’ambiente e sulle persone dedicate a tutta la supply chain nonché al consumatore finale. Il 40% dell’energia che viene utilizzata è oggi derivante da pannelli fotovoltaici posizionati sulle strutture aziendali e se ne prevede un aumento nei prossimi anni. Auto elettriche e colonnine per la loro ricarica sono in uso in tutta l’azienda e sono state adottate anche strategie precise di acquisto sia di packaging che di materie prime: i packaging ESLA sono infatti in plastica riciclata e la maggior parte sono di produzione europea per evitare, il più possibile, componenti di provenienza asiatica per evitare eccessive emissioni di CO2 dovute ai trasporti a lungo raggio. Anche le materie prime sono selezionate valutando i parametri di sostenibilità come l’impatto ambientale e sociale (per esempio l’RSPO), l’indice di naturalità secondo le linee guida ISO e la biodegradabilità”.

Qual è il posizionamento di ESLA Italy sul mercato italiano e internazionale? Quali sono le vostre strategie per consolidare il brand e competere in un settore così ambizioso a livello globale?

“ESLA Italy intende posizionarsi nel mercato premium hair care poiché è un segmento ancora non saturo e che, secondo le analisi, prevede una crescita importante nei prossimi anni. Quello che è successo negli anni passati nello skin care, nelle fragranze e nel make up, si sta notando anche nell’hair care, vale a dire una “premiumization” dell’offerta prodotto. Questo non si deve intendere solo come un posizionamento di prezzo elevato, anzi, ESLA ha un prezzo definito come affordable luxury, ma il collocarsi nell’area premium significa proporre formule dalle performance evidenti, ma con anche una forte componente di piacevolezza e sensorialità per poter rispondere alle esigenze del mercato sia professionale dei saloni di parrucchieri che del mondo della rivendita strutturata come department store, profumerie di medio alto livello o e-tailers. Per competere con successo in questo panorama, ESLA si propone come brand unico e distintivo differenziandosi dai concorrenti sia come approccio formulistico grazie agli hairceuticals che come immagine, prendendo ispirazione da canoni che normalmente appartengono al mondo della cosmetica di lusso e dello skin care, quindi un colore blue altamente memorabile per il packaging ed etichette in argento. Questa immagine evocativa di un certo lusso, ma mai intimidente, insieme a dei risultati garantiti su ogni tipologia e condizione di capello, grazie a routine personalizzate, sta riscontrando l’interesse in diversi paesi del mondo come UK, Germania, Hong Kong, Portogallo, US e diversi altri in cui stiamo aprendo la distribuzione proprio in questi giorni”.

