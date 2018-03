Cronografo Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon

editato in: da

Audemars Piguet, marchio dominante dell’orologeria sportiva, non poteva che avere come testimonial l’atleta più imperante in attività, il divino LeBron James. I punti di contatto fra LeBron e Audemars Piguet sono tanti, entrambi sono pregiati e di valore, imponenti e massicci, ma forse la cosa che più piace constatare è come entrambi sappiano stupire sempre e con puntualità. Gli appassionati di orologeria ricorderanno come nel 1993 l’audace Royal Oak Offshore stupì il mondo ricoprendo d’oro la cassa ottagonale di un suo modello sportivo. In molti gridarono allo scandalo. I più svegli invece capirono che erano nati gli orologi sportivi di lusso.

A 25 anni di distanza, per celebrare quell’evento, Audemars Piguet presenta una riedizione da 42 mm e due serie limitate del Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph: una in acciaio e l’altra in oro rosa 18 carati da 45 mm. Di grande fascino, il Royal Oak Offshore Tourbillon con cassa in oro rosa da 18 carati, è impermeabile fino a 100 metri, ha la cassa con fondello in vetro zaffiro e pulsanti in ceramica nera. Il quadrante nero esalta le lancette in oro rosa, creando una bicromia affascinante per la sfrontatezza con cui riesce a giocare con colori non sempre facilmente accostabili.

La versione da 42 mm invece presenta un classico di Audemars Piguet, la decorazione del quadrante con il motivo della Petite Tapisserie che ha reso iconico questo orologio sportivo.

Uno degli elementi che cattura l’attenzione è il fondello posteriore trasparente che permette di apprezzare le complicazioni e i 353 componenti che danno vita a un meccanismo di precisione cronometrica, perfetto per chi vuole essere sempre performante ed elegante tanto nei campi sportivi quanto nell’alta società.

Il prezzo delle riedizione da 42 mm con cronografo automatico è di 28.500€, per le versioni da 45 mm essendo a edizione limitata bisogna rivolgersi a un rivenditore.