Champions League, come vedere Milan-Porto gratis

Dopo le prime tre partite trasmesse in esclusiva, torna la Champions League su Amazon. Da quest’anno, infatti, la massima competizione europea per club si guarda anche in streaming, per la prima volta nella storia (e la stessa formula sarà replicata per altre due stagioni). La piattaforma prescelta è proprio quella di Amazon, Prime Video, che ha acquistato i diritti per far vedere, in esclusiva, le migliori gare del mercoledì, fino alla fine del torneo. Il primo big match trasmesso è stato Inter-Real Madrid (lo scorso 15 settembre). Dopodiché è toccato a Juventus-Chelsea (29 settembre), quindi a Zenit-Juventus (20 ottobre). Il quarto appuntamento riguarderà invece il Milan, che mercoledì 3 novembre riceverà il Porto a San Siro. Ecco come vedere questa partita e quanto costerà.

Champions League, quante saranno le partite in esclusiva su Amazon

I diritti della Champions League non sono stati venduti a un solo soggetto: Sky ha acquistato quelli di 121 partite sulle 137 totali. Le restanti 16 se l’è invece aggiudicate Amazon e saranno visibili solo su Prime Video, la piattaforma in streaming del colosso dell’e-commerce. La prossima partita in programma è:

Questa partita inizierà alle ore 18:45: sarà trasmessa in diretta, con un pre-partita che invece prenderà il via alle 18. Tra i giornalisti e telecronisti coinvolti ci sono volti ormai ex Sky (Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio), ex Dazn (Giulia Mizzoni) ed ex Mediaset (Sandro Piccinini, che sarà il telecronista fisso insieme all’ex calciatore del Milan, Massimo Ambrosini, anche lui ex Sky). In studio ci saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Julio Cesar, Luca Toni, Federico Balzaretti e l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Champions League, dove e come vedere Milan-Porto gratis

La quarta partita dei gironi di Champions League trasmessa in esclusiva da Amazon sarà Milan-Porto, con fischio d’inizio alle ore 18:45 di mercoledì 3 novembre. Per poterla vedere, occorre essere abbonati ad Amazon Prime. Non è previsto alcun sovrapprezzo per le partite del torneo: quindi, chi è già abbonato potrà tranquillamente assistere al match. Amazon prevede un periodo di prova di 30 giorni (gratuito), al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro). Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’. Su alcuni device sarà possibile selezionare ‘Sport’ da subito, navigando da lì.

