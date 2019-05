Come farsi assumere da Elon Musk: una storia incredibile

editato in: da

Grazie ad una pecora, Adam Koszary è riuscito a farsi assumere da Elon Musk. Una storia davvero incredibile nata sui social e che ha permesso al social media manager di ottenere un posto di lavoro da Tesla.

Tutto inizia su Twitter dove Adam cercava di dare maggiore interazioni all’account del Museum of English Rural Life. Un compito difficile per il social media manager che doveva puntare a meme e capacità creative oltre la norma. Del resto il museo esplora e preserva la storia della campagna inglese ed è totalmente differente rispetto al mondo di Tesla, società di Elon Musk e azienda specializzata nella produzione di veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetica.

Durante una tipica giornata lavorativa, Adam Koszary decide di postare una foto di una pecora, diventata dopo poco virale e citata persino in un tweet del MIT. Il flusso di retweet e di viralità ha coinvolto anche Elon Musk che è stato colpito dall’immagine. Il post è davvero semplice e geniale e recitava “Look at this absolute unit”, laddove “absolute unit” è usato in lingua inglese per indicare qualcosa di molto grande. La pecora ritratta nella foto era un Exmoor Horn, una tipologia grande dalle corna pronunciate e arricciate, diventata in poco tempo una vera icona di Twitter. Un’intuizione che ha permesso all’account del museo di avere oltre 130 mila followers in pochi giorni partendo dai 9700 che seguivano l’account prima della pubblicazione del “prezioso” post.

La scelta ha attirato l’attenzione di Elon Musk che ha più volte usato la pecora in questione in risposta a qualcuno, scherzando sulla frase “absolute unit”. Un continuo uso di tweet con la foto virale che ha poi convinto Elon Musk a cambiare la sua foto profilo con la foto proprio della pecora e il Museo ad avere come foto profilo quella di Elon Musk. Uno scambio di battute quotidiano che hanno poi convinto lo stesso imprenditore ad assumere nella posizione di social media manager proprio Adam Koszary. Tesla non ha mai avuto una persona che si occupasse di questo aspetto, anche perché è sempre stato lo stesso Musk a fare tutto il lavoro (ottenendo risultati ottimi senza spendere un centesimo in pubblicità).

Adam Koszary sarà dunque il primo in assoluto a ricoprire il ruolo e inizierà dal prossimo 1 luglio così come annunciato sul proprio account Twitter.