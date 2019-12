Come fare domanda navigator: la domanda più frequente del 2019 su Google

editato in: da

“Come fare domanda navigator“, è questo uno dei quesiti a cui gli utenti hanno più volte cercato di dare una risposta nel 2019. A dirlo è “Un anno di ricerche su Google“, il report che ogni anno il motore di ricerca rende pubblico per dare un’idea su quelli che sono stati i trend che hanno contraddistinto gli ultimi 12 mesi.

Sarà stata la novità, sarà stata colpa delle numerose polemiche (legate al reddito di cittadinanza e ai ritardi del concorso) ma gli utenti che hanno cercato informazioni su come presentare domanda per diventare navigator sono stati tantissimi quest’anno. Le ricerche hanno raggiunto il picco sopratutto tra metà gennaio e febbraio, continuando ad essere molto frequenti fino alla metà di febbraio. Non a caso in concomitanza della scadenza fissata per la domanda di partecipazione al concorso di selezione.

Google trend ci mostra anche che molte delle ricerche effettuate sono state fatte da utenti residenti al Sud Italia, un dato questo che trova riscontro nel numero di domande pervenute per il Concorso Navigator 2019 (molte delle quali inviate da candidati provenienti dal Mezzogiorno). Su 78.788 aspiranti Navigator, nello specifico, a maggio il maggior numero di candidature è arrivato dalla Campania (13.001), seguita da Sicilia (11.889), Lazio (9.304) e Puglia (9.191).

Tra i quesiti più rivolti a Google, inoltre, si è fatto spazio tra i trend del 2019 quello su “Come fare fattura elettronica“. Le ricerche su Google, come dimostrano i grafici, sono state maggiori a gennaio 2019 rispetto agli altri mesi dell’anno. Ad un anno dall’approvazione del nuovo sistema di fatturazione elettronica, probabilmente quando è stato il momento di procedere con i primi bilanci, moltissimi sono stati quelli che online si sono rivolti al motore di ricerca per chiarire i propri dubbi.

In questo caso, al contrario di quanto successo per i Navigator, le ricerche sono state fatte maggiormente a Nord, dove di fatto il numero di P. Iva è maggiore. Il passaggio alla fatturazione elettronica per circa 2,8 milioni di imprese ha generato non poco caos tra i contribuenti e i professionisti in generale. L’adattamento alle nuove norme, le scadenze e gli obblighi fiscali hanno contribuito ad alimentare le incertezze di molti. Per questo motivo, oggi, non è da considerarsi una coincidenza il fatto che l’argomento sia rientrato tra i trend di Google.