Collezione Prêt-à-Porter Lamborghini

Quando si parla di lusso l’immagine che si staglia nella mente è solo una: il marchio Lamborghini con le sue auto dalle prestazioni e dalle linee esteticamente spettacolari. Il suo ultimo rivoluzionario modello, la Lamborghini Urus, campeggia con il suo colore magnetico a New York nel nuovissimo Lamborghini Lounge nell’Upper East Side di Manhattan, inaugurato proprio in questi giorni in occasione della New York Fashion Week. Un luogo intimo e riservato dove le visioni e i sogni continuano a mischiarsi e a riportarci tra realtà e storia.

Ma come tutti i marchi topici che provengono dal Bel Paese, la bellezza si declina anche con il food tutto italiano ed è quello che propone il Lamborghini Lounge con un design e un arredo d’eccezione, grazie alla collezione Authentic Living di Karim Rashid ideata con la collaborazione di stile di Automobili Lamborghini e Riva 1920. La novità assoluta si chiama Collezione Automobili Lamborghini Autunno/Inverno 2018, una collezione Prêt-à-Porterpresentata nei 420 metri quadrati di spazio espositivo e racchiude il lifestyle del marchio in una serie di capi maschili di raffinata eleganza.

Lo stile lussuoso e la tecnologia d’avanguardia sono i binari su cui si sviluppa la collezione pensata per resistere, per la performance e per la traspirabilità. Tra i capi unici del 2018 c’è il parka anche nella versione carbon composite parka, la supercar jacket, il wool-tech blazer, la wool jacket, la field jacket, la soft shell jacket, le techno sweatshirt e i guanti touch-screen in pelle.

Lamborghini è uno stile da scoprire anche fuori dalle sue supercar!