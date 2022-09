La classifica delle ville più costose al mondo: sorpresa Italia

Fonte: ANSA Tutte le ville più costose al mondo: sorpresa Italia

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha sognato di possedere quella che viene definita come una casa dei sogni, prendendo ispirazione dalle residenze faraoniche che compaiono nei film, sui siti online o nei programmi televisivi. Quello della villa extra lusso è un chiodo fisso che occupa la mente di milioni di italiani, un popolo che da sempre ha il pallino della casa di proprietà come investimento personale da sostenere almeno una volta nella vita. E allora, perché non viaggiare con l’immaginazione.

Nel mondo però ci sono centinaia di magnati, ricconi e oligarchi che i soldi per soddisfare le proprie esigenze abitative ce li hanno davvero. Proprietari di multinazionali con fatturati da record, super manager che gestiscono marchi milionari, broker della finanza pronti a tutto, ma anche star dello sport e stelle del cinema, fino all’ultima categoria degli influencer, abili nello sfruttare il potenziale del loro successo sulle piattaforme social (in Italia, l’esempio più celebre è quello di Chiara Ferragni, vera e propria imprenditrice digitale con guadagni da capogiro ).

Classifica delle ville più costose al mondo: chi occupa il primo posto della graduatoria

E così, confrontando i dati diffusi dalle agenzie del settore che si occupano del mercato immobiliare internazionale, è possibile stilare una classifica delle ville più costose e delle residenze più grandi presenti ad oggi in tutto il pianeta. Come da pronostico, ad occupare in maniera massiccia la top-10 delle abitazioni più care del mondo sono gli Stati Uniti, anche se la vetta della graduatoria se l’aggiudica uno stato asiatico: stiamo parlando dell’India, che nella propria capitale Mumbai ospita l’abitazione di Mukesh Ambani, monopolista attivo nella commercializzazione del petrolio e del gas. Ricevuto il permesso di realizzare la propria residenza agli inizi degli anni Duemila, nel giro di poco tempo Ambani ha costruito è un vero e proprio grattacielo nel centro della città, un gigantesco edificio di 27 piani che svetta sopra ogni altra struttura metropolitana.

Dalla fisionomia prettamente contemporanea, la struttura ha un’estensione complessiva di 37 mila metri quadrati: al suo interno, oltre a centinaia di stanze ad uso personale, è presente un cinema da cinquanta posti a sede, quattro sale da ballo e un parcheggio che può contenere circa 160 auto. Un intero piano è occupato da una palestra e sul tetto del palazzo è presente un eliporto che può contenere fino a tre elicotteri. In totale, per la gestione dell’Antilla (questo è il suo nome) sono assunte regolarmente circa 600 persone. Il valore complessivo del grattacielo è di oltre 2 miliardi di dollari che corrispondono a circa 1,97 miliardi di euro.

Dall’Europa agli Usa, passando per l’Asia: ecco la classifica delle case più costose al mondo

Al secondo posto si piazza una struttura di tutt’altre caratteristiche. Prima di approdare negli Usa occorre infatti passare dall’Europa e in particolare dalla Francia. Nella lussuosissima Costa Azzurra sorge Villa Leopolda, tenuta costruita più di un secolo fa che domina la baia tra le località di Monaco, Nizza e Cannes. Dopo aver acquistato i relativi terreni (ben 40 acri di verde), venne eretta per volontà del re Leopoldo II del Belgio nel 1902.

Si tratta di un edificio di 7.430 mq costituito da 11 camere da letto, 14 bagni e una serra. Nel corso degli anni è stata anche l’abitazione di una delle coppie più celebri della storia italiana, quella composta da Gianni e Marella Agnelli. Oggi appartiene a Lily Safra (vedova ereditiera, il cui marito acquistò la villa dall’Avvocato), ed è valutata intorno ai 750 milioni di dollari.

Dove si trovano le ville più costose al mondo e quanto valgono

Per l’ultimo gradino del podio è necessario attraversare l’Atlantico e questa volta il contesto è quello di Bel-Air, distretto della zona Westside nella città di Los Angeles, in California. La residenza più grande e costosa d’America prende il nome di The One e vede una serie di strutture tra loro collegate per un totale di oltre 100 mila metri quadrati: di questi, circa 73 sono occupati dalla casa principale, che presenta oltre sessanta tra camere da letto e bagni, una chilometrica sala per i ricevimenti e una pista privata da bowling. Immersa nel verde nonostante la collocazione metropolitana, l’immensa abitazione è di proprietà del produttore cinematografico Nile Niami e il suo ultimo valore raggiunge i 500 milioni di dollari.

A contendersi la medaglia di bronzo c’è però un’altra villa mastodontica che sorge Oltreoceano, ma il Paese è il Brasile. Stiamo parlando della Safra Mansion, situata nel quartiere Morumbi della città di San Paolo: ad oggi è la casa più grande di tutto il Sud America ed è di proprietà della famiglia di omonimi banchieri brasiliani, i Safra. Questa abitazione si ispira all’architettura della precedente Villa Leopolda, ma la metratura è di molto superiore a quella della residenza in Costa Azzurra. Al suo interno sono presenti 130 camere, due piscine e una cucina principesca, il tutto contornato da diversi ettari di verde predisposti ad ospitare centinaia di specie animali ed arboree. Anche il valore di questa super villa è di circa mezzo miliardo di dollari.

Classifica delle case da lusso: qual è la villa più costosa d’Italia e quanto vale

Scorrendo le prime dieci posizioni si compie un giro per il mondo che tocca quasi tutti i continenti. Scendendo troviamo il Knightsbridge Mansion, palazzo vittoriano di Londra a due passi da Hyde Park: composto da 7 piani, ha un valore stimato di circa 210 milioni di sterline, comparabili a circa 240 milioni di euro. Poi si ritorna in Francia, perché sempre nei pressi di Nizza si trova Villa Les Cedres, costruzione ottocentesca da oltre 1600 mq. Dopo diversi cambi di proprietà dagli anni Novanta ad oggi, il suo valore pare aver perso punti per le mancate opere di ristrutturazione: nonostante questo, il prezzo della residenza si aggira tutt’oggi sui 200 milioni di euro.

E l’Italia? Purtroppo il nostro Paese non compare in nessuna costruzione tra le prime venti. La prima a fare capolino in graduatoria è la tenuta toscana di Villa Monna Lisa, situata sulle colline di Scandicci, in provincia di Firenze. Risalente alla prima metà del Cinquecento, prende il nome dalla celebre opera di Leonardo Da Vinci, che venne ospitato dal duca Francesco e incaricato di dipingere il ritratto della bellissima moglie, Monna Lisa per l’appunto. La struttura conta 2.800 metri quadrati e il giardino all’inglese si estende per ben 27 ettari. Gli interni, con pezzi di antiquariato, mantengono ancora gli affreschi dell’epoca sui soffitti. Talmente bella da essere rappresentata sulle etichette del Chianti. Il costo della residenza si aggira sui 25 milioni di euro.