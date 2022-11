Cinque smoothie per iniziare bene la giornata

Non chiamateli frullati, né centrifugati o frappè: gli smoothie hanno una preparazione e una consistenza specifica, che li rende unici. E buoni per la salute, perché il modo migliore per consumarli è quello di aggiungervi non solo frutta, ma anche tanta verdura. Insomma, diventa un mix perfetto per arrivare più facilmente alle famose 5 porzioni di frutta e verdura da consumare giornalmente (che alcuni nutrizionisti hanno perfino fatto arrivare a 7).

Ottimo modo per cominciare la giornata con un pieno di energia, vitamine e idratazione, lo smoothie è facile da preparare e se ne possono creare tantissimi, a seconda delle esigenze e dei gusti. Basta un semplice frullatore, e il segreto in più è usare frutta precedentemente congelata, così da ottenere una consistenza vellutata e spumosa, proprio come vuole la ricetta.

Per addolcirli in maniera sana e salutare, evitate lo zucchero e utilizzate miele o stevia. Meglio ancora consumarli al naturale, gustandosi semplicemente il dolce della frutta. Se volete più energia, aggiungete un po’ di carboidrati (avena o quinoa cotta) o di grassi buoni (mandorle, avocado, semi di lino). Infine, ricordate di consumare il vostro smoothie appena pronto, così da preservare al massimo le vitamine e gli antiossidanti che contiene.

Ecco allora 5 idee diverse per cominciare a impratichirsi con queste deliziose ricette.

1 Per il sistema immunitario. Questo smoothie è perfetto per l’arrivo dei primi freddi, perché i suoi ingredienti stimolano il sistema immunitario. Frullate insieme nel vostro blender questi elementi:

Il succo di un limone

250 ml di spremuta d’arancia (meglio se rossa)

1/2 cucchiaio di curcuma

250 g di mango ghiacciato a pezzetti

250 g tazza di lamponi ghiacciati

2 cucchiai di zenzero grattugiato

1 barbabietola piccola tagliata a pezzetti

1 pompelmo o 1 arancia sbucciati e a pezzi

Miele per dolcificare

2 Per fare il pieno di energia. Se volete cominciare la giornata con una marcia in più, usate nel frullatore questi ingredienti:

1 banana congelata

220 ml di spremuta d’arancia

1 fetta di melone

1 mela a pezzetti

3 cubetti di ghiaccio

1 pizzico di pepe rosa

3 Per bruciare i grassi. In questo smoothie, la presenza di spinaci e prezzemolo aiuta a velocizzare il metabolismo, e inoltre si fa il pieno di antiossidanti. Ecco gli ingredienti:

La polpa di 1 arancia

80 g di spinaci freschi

150 g di mango a pezzetti congelato

2 cucchiai di prezzemolo tritato

150 ml di latte vegetale a piacere

4 Contro lo stress. Se state attraversando un periodo stressante, ecco uno smoothie per aiutarvi a ricaricare le batterie. La presenza di grassi buoni e carboidrati vi aiuterà a sentire meno la fame in caso di dieta. Ecco cosa mettere nel blender:

1 banana ghiacciata

1 avocado

50 g di spinaci

1 cucchiaio di succo di limone

100 ml di latte vegetale

1 cucchiaio di semi di chia

5 Antinfiammatorio e antiossidante. Anche questo è un ottimo smoothie per l’autunno, perché sfrutta la zucca, ortaggio di stagione ricco di betacarotene (un prezioso antiossidante) e la cannella, nota per le sue proprietà antinfiammatorie. Ecco gli ingredienti:

200 g di zucca a pezzi

1 arancia

20 g di fiocchi d’avena

1 pizzico di anice stellato in polvere

1 pizzico di cannella in polvere

Queste sono solo alcune proposte per iniziare a provare gusti e combinazioni. Potete unire frutta e verdura di vostro gradimento, sperimentando a piacere, fino a trovare i vostri mix preferiti: gusto e salute sono assicurati!