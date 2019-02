Chi vince Sanremo 2019? Le quote ci dicono il podio

editato in: da

In attesa della finalissima di Sanremo 2019, le case di scommesse italiane e straniere hanno dato il via alle quotazioni.

I cantanti in gara sono ventiquattro, ma chi si aggiudicherà l’ambito premio? Sono aperte le scommesse (nel vero senso della parola) e i bookmakers hanno espresso le loro quotazioni. Su alcuni cantanti, le case di scommesse si sono trovate in accordo, mentre su altri i pareri sono stati discordanti. Nonostante la kermesse non sia stata in passato molto clemente nei confronti delle proposte dei “giovani”, i risultati ottenuti dal televoto hanno influenzato alcune quote.

L’esempio calzante è il trapper Achille Lauro che fa parte delle prime dieci quotazioni per William Hill, Snai e Eurobet. Molto diverso è invece il parere di Sisal, che ha deciso di assegnare al giovane Lauro una quota di 33.

E se le quote definite dai bookmakers non concordano su molti dei cantanti in gara, su un gruppo in particolare il verdetto è stato unanime. Non ci sarebbero infatti possibilità di vittoria per gli Ex-Otago quotati a 50 da Snai, a 66 da Sisal e a 51 da Eurobet e da William Hill. Insieme a loro, tra le ultime posizioni, ci sarebbero anche Nino D’Angelo e Livio Cori, Patty Pravo e Briga, Paola Turci, Ghemon.

Quali sono invece i tre favoriti per le case di scommesse? I possibili candidati alla vittoria di questa 69° edizione del festival di Sanremo vedrebbe ai primi tre posti Il Volo, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Irama e Ultimo.

Sul terzo posto i bookmakers non sono del tutto d’accordo. Se infatti Snai quota Cristicchi a 4.50, Sisal alza il tiro e lo quota a 4. Per Eurobet invece, la lotta potrebbe essere tra Il Volo e Daniele Silvestri quotati a 6, mentre per William Hill la medaglia di bronzo andrebbe a Daniele Silvestri quotato a 11.

Per il secondo posto, le case di scommesse sono in accordo e tre di loro quotano Irama a 3.50, contro una quota a 4 di William Hill.

E arriviamo ora al primo posto: il cantante che potrebbe aggiudicarsi il titolo di vincitore di questa edizione del festival della canzone italiana, potrebbe essere il romano Ultimo. Niccolò Moriconi (questo il suo vero nome) trova infatti il favore di tutti e quattro i bookmakers. Eurobet e Snai lo quotano a 2.50, William Hill a 2.62 e Sisal a 2.75.