Chi è Michael Kors, lo stilista che ha acquistato la Maison Versace

Da una parte Versace, un brand simbolo del Made in Italy, da sempre sinonimo di lusso ed eleganza, dall’altro Michael Kors, stilista americano e che da qualche anno si è fatto strada anche nel Bel Paese.

E ora la notizia è ufficiale: Michael Kors ha comprato per 2 miliardi di dollari la storica maison Versace. Un’ottima valutazione, se si considera che nel 2014, il 20% di Versace venne venduto al fondo americano Blackstone per 210 milioni di dollari.

Ma chi è Michael Kors, lo stilista che ha acquistato uno dei più celebri marchi del lusso italiano? Classe 1959, l’imprenditore inizia la sua carriera nel mondo della moda già all’età di 19 anni, quando lancia la sua prima linea di abbigliamento femminile sotto il suo nome. Uno dei suoi primi incarichi importanti è stato presso un brand simbolo dello stile francese, Céline. In Italia invece, Kors inizia a farsi conoscere solo qualche anno fa, quando impazza la moda delle sue borse a marchio “Michael Kors”: il loro costo oscilla tra i 200 e i 400€, le forme e le decorazioni sono piuttosto semplici, ma si possono acquistare in store molto simili alle maison di lusso.

Negli USA è uno stilista molto famoso e che fa parte della generazione successiva a quella di Kalvin Kein e Ralph Lauren. I suoi 800 negozi sono sparsi in tutto il pianeta e ha fatto del mondo digital il suo asso nella manica. Molto note sono le campagne di marketing finalizzate alla promozione dei suoi prodotti, a cui si aggiunge un’ottima strategia di comunicazione sui social. Anche l’e-commerce è uno dei suoi punti di forza, accompagnato spesso da offerte speciali online di cui si può usufruire.

Dal 2003 Michael Kors si occupa a tempo pieno dello sviluppo e della crescita del suo marchio che è anche quotato in Borsa. Tuttavia, Versace non è il primo nome di lusso associato a quello dello stilista americano: nel novembre del 2017 infatti, Kors ha concluso l’acquisizione della maggioranzia di Jimmy Choom, un’azienda di calzature di lusso che ha fatto la sua fortuna con “Sex and the City”, per 1,2 miliardi di dollari.

E con l’acquisto di Versace, Kors si inserisce in un segmento di mercato (quello del lusso) che non è proprio il suo. Un salto di qualità che potrebbe essere un ulteriore punto a favore per questo stilista.