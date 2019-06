Cena da 4,5 milioni di dollari per il milionario delle criptovalute

editato in: da

Quanto paghereste per uscire a cena con il vostro idolo? Per il milionario cinese Justin Sun il conto è stato piuttosto salato: 4,5 milioni di dollari.

Diventato ricco grazie alle criptovalute (Justin Sun è CEO di TRON, uno dei progetti legato al mondo delle criptovalute che ha attirato maggiormente le attenzioni di esperti e investitori), Justin Sun ha partecipato a un’asta su eBay per assicurarsi il privilegio di cenare con Warren Buffet, miliardario statunitense conosciuto anche con il soprannome di “Oracolo di Omaha”. Il rilancio vincente è stato di 4 milioni 567 mila dollari: conto piuttosto alto per una cena, ma vista la notorietà dell’ospite è un prezzo che si può anche pagare.

C’è da aggiungere, poi, che il ricavato dell’asta sarà destinato totalmente in beneficenza. I soldi saranno devoluti alla Glide Foundation, un’associazione con sede a San Francisco che si occupa di opere benefiche a favore di poveri, senzatetto e vittime di violenza domestica. Ovviamente, però, i motivi che hanno spinto Sun a offrire una cifra così elevata non sono legati alla beneficenza. O, almeno, non solamente.

Justin Sun è un criptoentusiasta: nonostante la giovane età, è stato in grado di ideare e creare uno dei progetti più interessanti sul fronte delle criptovalute. Con il suo TRON ha raccolto diversi milioni di dollari (secondo alcune stime, la valutazione di TRON si aggira attorno ai 2,5 miliardi di dollari), diventando rapidamente un multimilionario. L’esatto contrario di Warren Buffet: l’oracolo di Omaha, noto per le sue intuizioni borsistiche, ha più volte palesato la sua antipatia nei confronti delle criptovalute. Il miliardario statunitense, per lungo tempo uomo più ricco al mondo secondo Forbes, ha definito i Bitcoin “un veleno per topi al quadrato” e ha bollato con male parole chiunque investisse su Bitcoin, Ethereum, TRON e altre criptovalute.

Sun, dunque, vuole approfittare dell’incontro vis à vis per convincere Buffet di quanto siano sbagliati i suoi giudizi e le sue valutazioni su criptovalute e investitori del settore. Per riuscirci, il milionario cinese ha annunciato che si farà accompagnare da diversi esperti di blockchain e criptomonete, così da poter avviare una discussione – proficua, si spera – sul futuro e sugli sviluppi del settore.