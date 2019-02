Case in vendita a 1 € alle porte del Parco del Gran Paradiso

editato in: da

A Locana, in provincia di Torino, ogni anno nascono 10 bambini e muoiono 40 persone. La maggior parte degli abitanti lascia il paese per trasferirsi in città e il fantasma dello spopolamento è sempre più reale.

Questo piccolo comune della provincia torinese, è uno dei più estesi d’Italia, ma negli ultimi anni la sua popolazione è arrivata a contare meno di 1500 residenti. I segni dello spopolamento e dell’abbandono sono ovunque e raccontano una storia triste, simile a quella di tanti altri comuni e comprensori italiani che rischiano “semplicemente” e inesorabilmente di sparire. La gente va via da Locana, lasciandosi alle spalle la meravigliosa riserva montuosa del Gran Paradiso su cui il paese è adagiato per cercare fortuna altrove, nelle grandi città, o nelle fabbriche di Torino.

Per contrastare questo fenomeno e tentare di riportare vita nel territorio locanese, il sindaco ha deciso di lanciare un’iniziativa anti-spopolamento davvero lungimirante: mettere le case in vendita a 1 euro, a patto che ruderi, vecchi granai, cottage di montagna abbandonati vengano ristrutturati entro 2 anni dall’acquisto.

Giovanni Bruno Mattiet – questo il nome del primo cittadino di Locana – ha deciso di dire “stop” all’abbandono del suo comune e oltre ad offrire le case al prezzo simbolico di 1 euro, ha messo nel piatto anche un contributo di 9 mila euro erogato in 3 anni per le famiglie che decideranno di trasferirsi. Per accedere al sussidio, queste famiglie dovranno dimostrare di possedere alcuni requisiti ISEE e avere almeno un figlio a carico.

Locana, dunque, non ci sta a diventare una delle tante “città-fantasma” di cui si sente ogni tanto parlare. Anzi, è consapevole di avere tutte le carte in regola per tornare ad essere una meta turistica invernale ed estiva molto frequentata, dati i soli 60 chilometri che la distanziano da Torino, ma soprattutto vista l’invidiabile posizione di cui gode nella splendida cornice naturalistica del Gran Paradiso.

Con i suoi 132 chilometri quadrati di estensione nella riserva montuosa del massiccio alpino, Locana è anche uno dei comuni più grandi d’Italia e conta circa 90 borgate storiche dal fascino intramontabile che non chiedono altro che essere ripopolate. Chi avesse voglia di fuggire dal caos cittadino, è avvisato.