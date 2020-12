Perché si parla tanto del calendario di Mussolini 2021

editato in: da

Ferlandia è un negozio specializzato nella produzione e nella vendita di gadget a tema Benito Mussolini. Si trova a Predappio, vicino alla tomba del Duce. Su Tripadvisor viene definito da molti utenti “il negozio per gli appassionati del Fascio e per gli ammiratori di Mussolini“, attivo anche online. E in tempi di pandemia è proprio online che ha messo in vendita, come ormai da anni, anche il calendario celebrativo per il 2021.

Calendario Mussolini 2021, chi lo vende

Ferlandia, quest’anno, vende due calendari a tema Mussolini. Il primo riporta la frase in latino “Memento Audere Semper“, erroneamente attribuita al Duce. Il secondo opta per una sorta di traduzione in italiano, “Chi osa vince“. Entrambi costano 3 euro.

Un calendario storico che ricorda le ricorrenze e le tappe fondamentali dell’ascesa al potere di Benito Mussolini fino agli anni della Seconda guerra mondiale. La responsabile del negozio, contattata dall’Adnkronos, non ha voluto rilasciare commenti.

Il sindaco di Predappio, Roberto Canali, ha invece sottolineato come ormai da oltre un decennio in tanti siti internet si vendano calendari celebrativi di Mussolini ed altri personaggi. “Non conosco il contenuto di questi calendari, ma le autorità competenti vigilano e vigileranno per valutare eventuali reati“, ha detto il primo cittadino.

Calendario Mussolini 2021, le polemiche dell’Unione delle comunità ebraiche

Decisamente più dura Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, che si è scagliata contro il calendario affermando come sia “grave” che “ancora non si comprenda la responsabilità del fascismo in Italia”.

“Qui serve un enorme lavoro educativo, a maggior ragione nelle istituzioni, senza il quale non si possono evitare nostalgie come questa, per non parlare di chi da questa nostalgia ci guadagna pure“, ha concluso Di Segni.

Calendario Mussolini 2021, gli slogan al suo interno

Gli slogano di Benito Mussolini, nel calendario al suo interno, sono diversi: da “Chi non è con noi è contro di noi” (gennaio), “La poltrona e le pantofole sono la rovina dell’uomo” (febbraio) e “Vivere è la lotta, il rischio, la tenacia” (giugno), ai più noti “Me ne frego” (aprile), “Boia chi molla” (agosto) e “Molti nemici molto onore” (dicembre).