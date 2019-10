Billionaire Travel, vacanze indimenticabili powered by Flavio Briatore

editato in: da

Spesso e volentieri, Flavio Briatore è salito all’onore delle cronache per i suoi commenti poco ortodossi – per usare un eufemismo – sullo stato dell’offerta turistica italiana. L’imprenditore italiano ha più volte criticato molte delle principali mete turistiche del nostro Paese.

Prima era toccato alla Puglia e al Salento, mentre quest’estate il suo mirino era puntato sulla Sardegna. In particolare, sostiene Briatore, l’Italia non sarà mai in grado di attrarre un turismo di élite, pronto a spendere anche 30mila dollari al giorno mentre è in vacanza. Non ci si deve sorprendere, insomma, se la sua Billionaire Travel organizza viaggi ai quattro angoli del mondo, ma nell’offerta non viene inserita alcuna meta del Belpaese.

Come ci ricorda lo stesso Briatore con un post sul suo profilo Instagram, la “sua” Billionaire Travel è specializzata nell’organizzazione di viaggi di lusso in alcune delle mete più esclusive del pianeta. L’azienda, che ha sede a Lugano in Svizzera, propone tra le sue mete il Billionaire Resort di Malindi (in Kenya), ma non solo: chi decide di viaggiare con “l’agenzia viaggi” di Briatore può scegliere tra resort ai Caraibi, nel Sud-Est asiatico, Emirati Arabi, Polinesia e altre isole australi. Insomma, rinomate località di mare nelle quali i viaggiatori possono trascorrere giorni in completo relax.

Ma l’organizzare viaggi luxury è solo uno dei servizi che Billionaire Travel offre ai suoi clienti. L’azienda turistica di Briatore, infatti, è specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi, curando nei minimi dettagli il lato “turistico” di gare di calcio o altre competizioni sportive. Billionaire Travel, inoltre, offre un servizio di travel concierge, rivolto tanto ai professionisti che viaggiano per lavoro sia a famiglie con il “pallino del viaggio” che hanno bisogno di un professionista che sappia trovare una soluzione alle loro problematiche ovunque si trovino.

Billionaire Travel, inoltre, organizza voli con jet privati rivolti principalmente al top management di alcune delle maggiori aziende in tutto il mondo. Per offrire il miglior servizio possibile, si legge sul sito, l’azienda si avvale della collaborazione dei migliori professionisti del settore, personale altamente qualificato e affidabile, capace anche di “prevedere le situazioni” così da assicurare il massimo della puntualità.