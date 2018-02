Big Bang Unico TMT: il cronografo di Mayweather

Floyd Mayweather, il pluricampione di box statunitense, ha presentato sabato 10 febbraio a Las Vegas due nuovi orologi ideati con Hublot, la maison di orologi di lusso svizzera. Il suo è un ritorno nella città che l’ha consacrato fra le leggende del mondo sportivo. Il suo infatti è uno di quei nomi che aggiungono storia ad altre storie e riecheggiano per anni sulla bocca di chiunque.

Di lui si conoscono le 12 vittorie come campione del mondo in cinque categorie di peso differenti, l’indiscusso amore per i combattimenti duri sul ring, il duro allenamento che ha fatto sì che nella sua carriera collezionasse ben 50 ring tutti di seguito facendo salire il suo record di imbattibilità di uno rispetto a uno dei migliori pugili di tutti i tempi, Rocky Marciano, lo statunitense di origine italiana.

L’ultima prova di Floyd “Money” Mayweather prima di uscire dal ring si è svolta appunto a Las Vegas in Nevada il 26 agosto 2017 contro Conor McGregor e in quel combattimento il pugile si è aggiudicato la Money Belt, la cintura ideata per l’occasione dalla WBC fatta di 3.360 diamanti, 600 zaffiri, 300 smeraldi e 1,5 kg di oro. Dopo questa performance ha annunciato il ritiro dall’attività sportiva. Ma una delle vere passioni del 50-volte-imbattuto campione sono gli orologi, quelli preziosi e spettacolari.

“Tutti sanno che vado matto per tutto ciò che è meccanico e bello, soprattuto per gli orologi scintillanti. Sono davvero orgoglioso di vedere brillare sul mio orologio le lettere TMT x Hublot: questo cronografo significa molto per me, simboleggia la mia carriera, il mio record 50-0 e il mio ultimo incontro quando ho fatto la storia!” Perché l’orologio di tutte le vittorie, il Big Bang Unico TMT – The Game Changer è stato creato “a sua immagine” riproducendo lo stile dei pantaloncini da boxe bicolor oro e nero creati da Sophie Whittam, regista di Fight Label per l’ultimo ring di Las Vegas e la sigla TMT in onore di “The Money Team“, il marchio lifestyle del campione.

Il cinturino in pelle nero impreziosito da borchie in pitone e oro è solo il preludio al lusso della lunetta fatta in oro oppure in fibra di carbonio e incrostata con la polvere d’oro. Alle 12 in punto brilla il logo di TMT, mentre TBE acronimo di “The Best Ever” compare nel fondello in zaffiro. I numeri parlano di 48 diamanti taglio baguette e 378 taglio brillante. Big Bang Unico TMT di Hublot è disponibile in due modelli: solo 10 edizioni numerate interamente in oro 3N e in un’edizione limitata di 100 pezzi. L’orologio dei vincenti!