Barbara D’Urso docente all’università: ecco cosa insegnerà

Fonte: Getty Barbara D'Urso docente all'università: cosa insegnerà

Il Festival della TV di Dogliani – la kermesse che ogni anno si tiene a settembre nella nota località piemontese – riserva sempre grandi spunti di riflessione per appassionati, curiosi e addetti ai lavori. Ancora prime che l’edizione di quest’anno prendesse il via, alcune polemiche erano sorte su giornali e riviste in merito alla mancata partecipazione di alcuni personaggi di punta del piccolo schermo, soprattutto dei talk show, molti dei quali però sono già alle prese con la nuova stagione anticipata a causa delle elezioni politiche.

Da Federica Panicucci tornata in sella al suo Mattino Cinque, passando per Bianca Berlinguer (conduttrice di Carta Bianca) e Giovanni Floris (su La7 con DiMartedì), fino a Mario Giordano alla guida di Fuori dal Coro, tutti hanno dovuto riprendere in fretta e furia a causa dello scioglimento anticipato delle Camere . Anche Barbara d’Urso è pronta ad alzare il sipario: il format è ormai una garanzia, con il suo Pomeriggio Cinque che da ben tredici anni tiene compagnia alle famiglie italiane dal lunedì al venerdì. Lei sì, era a Dogliani e ha parlato in esclusiva dei suoi programmi per il presente e per il futuro, svelando anche qualche sorpresa davvero inaspettata.

Barbara d’Urso accetta un nuovo lavoro: di cosa si occuperà

Volto di punta di Mediaset, la presentatrice ha voluto smentire in maniera categorica qualsiasi contrasto con i vertici dell’azienda, dopo che diversi portali online avevano rilanciato l’indiscrezione su un rapporto ormai divenuto logoro e la possibilità che lei decidesse di traslocare altrove. “Sono in esclusiva per Mediaset da 23 anni – ha precisato la d’Urso – e nessuno mi ha mai voluto cacciare né isolare. Quando lavoro mi sento a casa e qualsiasi altro progetto professionale sarà sempre subordinato agli impegni che portò avanti su Canale 5“.

Nessuno spazio alle dicerie, dunque, tantomeno a quelle che la volevano come prossima ad un ritorno definitivo a teatro, palco sul quale ha cominciato la propria carriera: “No guardate, non è proprio così. Potrei smentire pubblicando un messaggio sulle mie pagine social, ma preferisco andare oltre” ha commentato, non smentendo però le voci su un ruolo da protagonista che le sarebbe stato assegnato in una pièce in uscita questa autunno.

Barbara d’Urso nuova docente all’Università: in quale corso insegnerà

Ma Barbara d’Urso è da sempre una donna estremamente versatile, poliedrica, dotata di mille risorse. Lo conferma l’ultimo incarico – questo sì, confermato da lei stessa con grande orgoglio – che le è stato assegnato in un ambito in cui davvero in pochi avrebbero predetto di vederla approdare. Nei prossimi mesi infatti Maria Carmela d’Urso (suo nome di battesimo) assumerà l’incarico di docente di Comunicazione Social e Tv, un ruolo che ha subito accettato dopo la proposta arrivata direttamente dalla Luiss Business School, l’istituto di alta formazione manageriale dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma.

Come insegnante farà parte del cosiddetto Executive Programme in Creatività e gestione dei format televisivi. Assieme a lei anche altri profili provenienti dal Biscione, grazie ad una partnership stretta tra l’istituzione universitaria e la testata TgCom24. L’ennesima nuova sfida per la showgirl napoletana, capace ancora una volta di stupire fan e appassionati, mettendo a tacere le voci e lanciandosi in questa sua nuova ed inedita versione.