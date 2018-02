Andare a lavoro in bici fa bene, e non solo alla salute

Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, uno dei modi migliori per prendersi cura di se stessi è andare al lavoro in bicicletta. Purtroppo però questa sana abitudine, anche se va sviluppandosi sempre di più, non è ancora sufficientemente diffusa per portare dei benefici globali e non solo alla persona. Infatti il cittadino medio della comunità europeo compreso in una fascia di età che va dai 25 ai 52 anni, quando si sveglia per andare al lavoro, si può dire che sia scattante ed energico come un… bradipo. Nel tragitto casa-lavoro il massimo dell’atletismo che si concede è premere il pedale dell’acceleratore della propria auto.

E la bici? Resta in cantina, almeno per il 70% dei lavoratori. Infatti c’è un rimanente 30% che per fortuna la bici la usa, e che usufruisce dei benefici fisici della bicicletta: bastano appena 30 minuti di pedalata per migliorare la circolazione del sangue, cosa da cui traggono beneficio il cuore e quindi la pressione arteriosa, i polmoni e le gambe. Senza dimenticare che si dimagrisce senza doversi imporre a tutti i costi un allenamento in palestra.

Sempre secondo l’OMS per chi usa la bici c’è una riduzione del 25% dei rischi di morte prematura per cancro, malattie cardiovascolari, disturbi respiratori e diabete. Senza dimenticare i benefici psicologici: avete mai fatto caso che due ciclisti quando si incrociano si salutano e cedono il passo, mentre due automobilisti quasi si sparano per chi deve passare prima?

Se tutte le città europee si allineassero con Copenaghen che è la città con la portata di ciclabilità più elevata al mondo, si stima che ci sarebbe un maggior risparmio di costi per la sanità visto che migliorerebbe lo stato di salute della popolazione, e anche una qualità dell’aria migliore.

In definitiva andare in bicicletta è una sana abitudine che migliorerebbe la nostra vita e anche quella della gente che ci sta intorno.