Amazon Vinyl Week, inizia un’intera settimana di offerte

Il vinile è un cult intramontabile per tutti gli appassionati di musica. Il suo fascino è sopravvissuto al tempo e allo sviluppo della tecnologia, e ancora oggi è un oggetto amato e acquistato da diversi milioni di persone in tutto il mondo. Questo prodotto unico, infatti, ha un sapore deliziosamente vintage e incarna il concetto di musica di qualità, in grado di trasformare l’esperienza di ascolto in una sorta di rito o di culto.

Per questo, a tutti i nostri lettori appassionati dei 33 e dei 45 giri, segnaliamo che fino al 31 ottobre è disponibile su Amazon un’intera settimana di offerte a tema, la Amazon Vinyl Week, che potete consultare direttamente qui.

È l’occasione giusta per arricchire la vostra collezione musicale con un disco in vinile, che potete scegliere tra un’ampia selezione di album, dai grandi classici della musica internazionale ai successi della musica italiana, fino ai più recenti dischi rap e pop, beneficiando di offerte speciali ed edizioni in esclusiva di vinili autografati.

I vinili più venduti nel 2021

Sono i grandi classici della discografia internazionale i protagonisti della classifica dei vinili più venduti su Amazon nell’ultimo anno. La prima posizione è stata conquistata dal disco Harry Styles dell’omonimo cantante britannico, seguito da The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd, che non hanno bisogno di ulteriori presentazioni; conquista invece la terza posizione l’album Nevermind dei Nirvana.

Ecco la top 10 completa:

I vinili italiani più venduti nel 2021

Sempre più artisti italiani, inoltre, decidono di incidere i propri album anche su vinile ed il pubblico li apprezza e premia: Salmo e Caparezza conquistano i primi due posti nel podio delle vendite su Amazon. Non manca nella top ten dei vinili più acquistati nel nostro Paese uno delle eccellenze della musica italiana all’estero, Ennio Morricone che, con il suo Morricone 60 Years Of Music, troviamo in quinta posizione seguito da altri giovani artisti italiani come Blanco, i Mäneskin e i Pinguini Tattici Nucleari.

Di seguito la top 10: