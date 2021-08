editato in: da

Negli ultimi giorni di luglio c’è stato un vero e proprio tam tam mediatico in merito a un ulteriore investimento di Amazon nel mondo del calcio, dopo alcune serie tv dedicate ad alcune squadre ma soprattutto dopo l’acquisto dei diritti per trasmettere, da quest’anno, alcune partite della Champions League. Secondo indiscrezioni raccolte da Repubblica, infatti, il colosso dell’e-commerce potrebbe diventare sponsor di una squadra di Serie A. Cosa sappiamo.

Calcio, Amazon diventerà lo sponsor del Napoli? La situazione

Il club prescelto sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il presidente è in ritardo però sulla produzione delle maglie della squadra per la stagione imminente, con i tempi che stringono perché molto presto i ragazzi di Luciano Spalletti scenderanno in campo in gare ufficiali. Al momento le divise, disegnate da Armani, sono state mostrate ai venditori convocati in sede.

Sarà possibile acquistarle non solo sul sito ufficiale della squadra, ma anche su Amazon. E secondo Repubblica la partnership con l’azienda di Seattle, ormai in piedi da anni, potrebbe fare un ulteriore passo in avanti: il quotidiano ha spiegato che Amazon potrebbe diventare sponsor ufficiale del Napoli. Sarebbe il quarto, e il logo dell’azienda finirebbe sulla manica sinistra.

Calcio, Amazon diventerà lo sponsor del Napoli? La risposta del club

Le voci si sono rincorse per diverse ore, con l’entusiasmo tra i tifosi azzurri perché un’azienda del calibro di Amazon che investe nel calcio è sinonimo non solo di affidabilità e sicurezza, ma anche di investimenti importanti. Il club, però, attraverso una nota ufficiale, ha smentito la notizia relativa a un ipotetico accordo con il colosso dell’e-commerce come quarto sponsor di maglia. “Con Amazon – si legge nel comunicato – il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store“.

Questo non significa che la partnership tra il Napoli e Amazon non sia meno importante: qualche anno fa, infatti, il club partenopeo è stato il primo al mondo ad avere uno store online proprio su Amazon. Nel frattempo altri club stanno cercando nuove fonti di guadagno per incrementare i ricavi: Roma e Inter, per esempio, come sponsor si sono rivolte a società operanti nel campo di criptovalute e tecnologia blockchain.