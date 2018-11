Amazon Loft for Xmas, il negozio temporaneo che aprirà dal 16 al 24 novembre

editato in: da

Amazon sta iniziando a svelare le iniziative in programma per il Black Friday, che cade il 23 novembre e che vedrà coinvolto non solo l’e-commerce online più famoso.

Il Black Friday è una tradizione tutta americana dagli anni ’30, ma Amazon ha ormai messo il suo cappello sulla grande iniziativa: se si pensa al Black Friday, è automatico infatti pensare al grande portale di acquisiti online. Proprio online, dal 19 al 26 novembre infatti sono previsti offerte su “migliaia di prodotti”, in occasione non solo del Black Friday, ma anche del Cyber Monday, il week-end dedicato alle offerte tech. Amazon ha però previsto per quest’anno anche l’apertura di un punto vendita temporaneo: il “pop-up store” sarà aperto a Milano, in via Dante 14. Si chiamerà “Amazon Loft for Xmas” e sarà aperto al pubblico dal 16 al 24 novembre, dalle 10 alle 20.

Nel negozio temporaneo, i clienti potranno trovare “una selezione dei prodotti più interessanti tra proposte regalo, elettronica di consumo, specialità regionali e tanto altro”. Non solo: il punto vendita sarà una vetrina, la prima in assoluto, dedicata ai dispositivi Echo e Alexa, l’assistente made in Amazon, sbarcati da poco sul mercato italiano.

Come tradizione vuole, saranno gli sconti a farla da padroni, online e offline, e Amazon.it ha già anticipato alcune delle promozioni presenti nello store. Si parte con sconti fino al 40% su fotocamere e obiettivi Canon per gli appassionati, a promozioni dedicate agli amanti del trekking su accessori Garmin, come smartwatch, Bike Computer, Activity Tracker e Navigatori.

Offerte saranno presenti anche sui prodotti a marchio Amazon, come Amazon Basics, Happy Belly e molti altri. Se poi si cercano articoli per la casa, numerosi saranno i complementi d’arredo in promozione, compresi i televisori, come il Samsung TV UHD Smart Curvi da 49 e 55 pollici. Previsti anche sconti sui prodotti Kartell e su numerosi accessori dedicati a estetica e benessere, tra tutti il Philips Luce Pulsata Lumea Prestige.

Oltre agli sconti disponibili per tutti, anche quest’anno un trattamento riservato sarà disponibile solo per gli abbonati ad Amazon Prime, che potranno godere di qualche vantaggio. Sarà possibile ad esempio accedere con trenta minuti di anticipo alle offerte lampo. Infine, per chi abita nelle grandi città di Milano e Roma e ha la possibilità di usufruire di Prime Now, potrà “ricevere ancora più rapidamente gli acquisti” effettuati, entro una o due ore.