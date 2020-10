Black Friday Amazon in anticipo, le offerte e gli sconti

editato in: da

Il 13 e il 14 ottobre Amazon ha dato vita al Prime Day, una iniziativa di due giorni ricca di offerte. Secondo l’azienda di Seattle è stato un evento da record per le PMI in tutto il mondo, con vendite che hanno superato i 3,5 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 60% rispetto allo scorso anno. I clienti Amazon Prime hanno risparmiato più di 1,4 miliardi di dollari, così Amazon ha deciso di giocarsi un’altra carta prima della fine del mese: anticipare il Black Friday.

Black Friday 2020, che giorno è

La data ufficiale del Black Friday, nel 2020, è venerdì 27 novembre. Come da tradizione, è la giornata che viene dopo la festività americana del ‘Giorno del Ringraziamento’ e apre la stagione degli acquisti dei regali natalizi negli Stati Uniti. Nel tempo, l’appuntamento si è unito a quello successivo del Cyber Monday (quest’anno il 30 novembre) rivolto più all’elettronica.

Amazon, Black Friday in anticipo: quanto dura

Il Black Friday però si è esteso a tutto il mondo occidentale, anche in Italia: e Amazon, per anticipare la corsa ai regali, ha quindi deciso di proporre offerte e sconti con un mese di anticipo, in vista del Natale. Le offerte saranno pertanto attive da lunedì 26 ottobre a giovedì 19 novembre. Molte sono offerte lampo, altre invece saranno proposte giorno dopo giorno. Il consiglio è quindi di monitorare il sito con frequenza.

Tra i primi prodotti messi in promozione, si registrano sconti fino all’84%, dedicate soprattutto al vastissimo mondo dell’elettronica (ma non solo).

Black Friday Amazon, tutto quello che c’è da sapere: dalla consegna al reso

Si può procedere all’acquisto attraverso l’app di Amazon o accedendo al sito, ma anche usando Alexa Shopping: basta chiedere all’assistente vocale “Alexa, quali sono le mie offerte?”. Durante tutto il periodo del Black Friday Amazon garantisce tempi di consegna rapidi con spedizioni in un giorno o in alcuni casi addirittura in giornata.

Per garantirvi i tempi di consegna previsti e sfruttare ogni offerta è consigliabile sottoscrivere il servizio Amazon Prime, che per i primi 30 giorni è assolutamente gratuito. Per quel che riguarda invece i resi, la maggior parte dei prodotti spediti da oggi fino al 31 dicembre 2020 potranno essere restituiti entro il 31 gennaio 2021.