Altro che anziani: gli over 65 sono sempre più connessi, tecnologici e sportivi

(Teleborsa) I tempi cambiano, gli anziani pure. Potete definitivamente salutare il vecchio cliché di over 65 che trascorre tutto il tempo davanti alla tv, a poltrire sul divano, con poco spirito di iniziativa e zero passioni. L’avvento di internet ha trasformato, positivamente, anche il concetto di anzianità. Tecnologico, sportivo e amante della lettura, anche in formato eBook: è questo il profilo del senior che emerge dal sondaggio condotto dall’Osservatorio di Peranziani.it su 500 anziani di età superiore ai 65 anni, in prevalenza donne (79%).

Un senior su tre (29,65%) vive il rapporto con Internet come un sodalizio quotidiano. Più in dettaglio -si legge in una nota – tre intervistati su quattro (87,21%) rivelano di cercare le informazioni di loro interesse sul web e addirittura il 72,09% dei rispondenti usa ogni giorno Facebook. Si difende bene anche l’utilizzo dell’email, strumento familiare a più di un senior su due (54,65%).

Anche le risposte sulla salute viaggiano on-line: il 31% del panel frequenta siti per trovare informazioni per il proprio benessere. Un intervistato su tre fa acquisti on-line (28%), privilegiando nel carrello virtuale gli articoli per la casa (41%), seguiti dai capi di abbigliamento (35%) e dai libri in formato digitale (25%).

PENSARE POSITIVO FA BENE ALLA SALUTE – Per la stragrande maggioranza degli intervistati (76%) il “positive thinking” è il vero segreto per vivere più a lungo mantenendosi “giovani”, seguito da una sana alimentazione (67%) e dall’abitudine a fare una camminata quotidiana di almeno trenta minuti (55%). Vivere relazioni sociali arricchenti rappresenta, inoltre, per il 41% degli intervistati un prezioso carburante emotivo

LETTORI E SPORTIVI – Inoltre, si rivelano dei lettori appassionati (48%), anche degli eBook, che acquistano proprio on-line (25%). Ma non solo: il 40% degli over 65 dichiara di praticare regolare attività sportiva, come camminata, running, fit walking. Sul terzo gradino del podio degli hobby più amati, il giardinaggio, con il 34% delle risposte.