Accordo Mediaset – Perform: i clienti Premium potranno accedere a Dazn

editato in: da

Mediaset e Perform hanno stretto un accordo che farà piacere a tutti gli appassionati di calcio, sia ai tifosi delle squadre di serie A sia di quelle del campionato di serie B.

A partire dal primo agosto 2018, infatti, i clienti Mediaset di Premium Calcio potranno accedere agli eventi sportivi proposti dalla piattaforma Dazn, un servizio di sport streaming live ma anche on demand. Una notizia che arriva a chiusura della Coppa del Mondo in Russia che è stata un’esclusiva Mediaset.

Il Gruppo Perform, media company che ha sede nel Regno Unito, ha partecipato all’asta per i diritti televisivi relativi alla trasmissione web delle partite. Quindi nel triennio 2018/2021 alcuni match andranno in onda e saranno visibili in esclusiva per gli abbonanti a Dazan. E oggi anche di Mediaset Premium Calcio.

Per poter accedere a tutti questi contenuti si deve utilizzare un’app disponibile per telefoni e tablet, ma anche su pc e tv con connessione a internet. Tramite questa applicazione si possono vedere gli eventi sportivi. Scaricata la applicazione si deve pagare un abbonamento mensile per accedere ai vari contenuti. Ma non i clienti “Premium Calcio”. Per loro infatti ci sarà la possibilità di accedere agli eventi sportivi Dazn, compresi quelli della serie A, al nuovo prezzo ridotto di 19,90 euro al mese. L’accesso infatti sarà compreso nel loro abbonamento.

Ecco come si articola l’offerta di Dazn. Per quanto riguarda la massima categoria del campionato italiano di calcio trasmetterà tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale, tra cui l’anticipo del sabato sera. Il totale finale sarà di 114 match, ma anche gli highlights, ovvero le scene migliori, di tutte le partite. Per la Serie B invece propone in esclusiva assoluta pay tutte le partite.

Inoltre presto verranno annunciati ulteriori contenuti che andranno a implementare non solo l’offerta calcistica del servizio, ma anche quella relativa ad altre tipologie di sport.

I clienti Mediaset Premium Calcio potranno, quindi, accedere a Dazn senza dove sottoscrivere ulteriori abbonamenti e potranno utilizzare il servizio da smart tv o ogni altro tipo di device digitale.

Un accordo, quello siglato tra Mediaset e il Gruppo Perform, che quindi garantisce anche ai clienti Premium un’offerta sportiva che comprende alcuni match della serie A e quelli del campionato cadetto. Restano comunque visibili anche i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.