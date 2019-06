500 euro al mese a chi si trasferisce in Grecia, ai nuovi residenti anche vitto e alloggio gratis

editato in: da

500 euro al mese a chi si trasferisce in Grecia. No, non è uno scherzo, ma un’iniziativa promossa dal Comune di Anticitera, una piccolissima isola greca che si sta lentamente spopolando.

Il territorio di Anticitera si trova a sud del Peloponneso. L’isola è situata a nord-ovest di Creta, precisamente tra Creta e l’isola di Cerigo. Anticitera è un piccolo angolo di paradiso che si affaccia sul mar mediterraneo ma, da diversi anni a questa parte, i suoi abitanti sono sempre più diminuiti, avviando il posto ad un lento spopolamento. Per questo, oggi, il Comune greco cerca nuovi residenti.

Fino a 40 anni fa sull’Isola di Anticitera abitavano circa 400 persone. Sul posto, quindi, c’erano scuole, attività commerciali gestite dai locali e negozi che soddisfacevano i bisogni di prima necessità dei residenti. Col tempo, però, le famiglie hanno iniziato a trasferirsi verso città e centri abitati vicini, in cerca di un lavoro o di prospettive di vita migliori. Anche i più giovani hanno lasciato l’isola e oggi, secondo i dati Censis del 2001, gli abitanti rimasti sono circa 42.

Per far fronte a questo problema, allora, il Comune di Anticitera ha deciso di offrire bonus ed incentivi a tutte le famiglie che decidono di trasferirsi sul posto portando con sé i figli. Per poter godere di questi aiuti, tuttavia, bisogna essere in possesso di determinati requisti, ovvero:

essere disposti a spostare la propria residenza sul posto;

portarsi dietro tutta la famiglia;

avere almeno tre figli.

L’appello di Anticitera è rivolto a tutti, non solo al popolo greco quindi, ma agli abitanti di tutto il mondo. Il paese è pronto ad accogliere turisti, visitatori di passaggio, amanti dei posti isolati e tutti quelli che hanno voglia di iniziare una nuova vita altrove. Chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti, dunque, è ben accetto. In cambio, come accennato sopra, l’Isola di Anticitera ai nuovi residenti garantirà:

un sussidio pari a 500 euro mensili per tre anni;

per tre anni; vitto e alloggio gratis alle famiglie.

Fino ad ora, però, le richieste arrivate al Comune greco ammontano a poco più di 15 (e si tratta principalmente di famiglie in forti difficoltà economiche). Pur essendo un posto magnifico, di fatto, resta comunque molto isolato (il primo centro abitato, Creta, dista un’ora da lì) e con pochi servizi e attrattive.