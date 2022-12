Fonte: 123RF 5 ricette sorprendenti con cacao e cioccolato

Cacao e cioccolato si prestano a creazioni deliziose, in cucina, ma in molti si limitano a sfruttare questi deliziosi ingredienti soltanto per le più classiche ricette dolci che tutti conosciamo. Esistono invece moltissime idee sorprendenti e originali, che sfruttano l’essenza del sapore complesso del cacao e del cioccolato, in particolare quello fondente, per dare vita ad accostamenti meno intuitivi, che stupiranno i vostri ospiti. Non solo preparazioni dolci e classici dessert, quindi: lasciatevi ispirare dalle nostre ricette per dare un tocco di sfiziosa originalità alla tavola delle feste! Tenete presente che tutte le preparazioni indicate sono per 4 persone.

1. Melanzane al cioccolato. Lavate e sbucciate 1,2 kg di melanzane, poi tagliatele in fette spesse circa mezzo centimetro. Cospargetele con sale grosso e mettetele per almeno 2 ore in un colapasta con sopra un piatto pesante, così che perdano l’acqua di vegetazione. Intanto, sciogliete a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente. Versate in una ciotola 100 g di cacao amaro in polvere setacciato e aggiungete 300 ml di acqua fredda. Mescolate, aggiungete 50 g di farina di riso setacciata e continuate a mescolare fino a ottenere una crema liscia e senza grumi. Unite il cioccolato fuso e mettete sul fuoco, a fiamma bassa, facendo addensare. Sciacquate le melanzane, asciugatele, tagliatele a dadini e fatele cuocere con poco olio finché non saranno morbide. Ungete 4 stampini da forno, versatevi la crema al cioccolato e unite i dadini di melanzane, compattando bene. Infornate per 15-20 minuti a 140 °C e sformate nei piatti. Guarnite con cioccolato a scaglie e foglioline di menta.

2. Chili con carne al cioccolato. Mettete in un tegame a rosolare con olio 600 g di macinato di manzo. Tritate 1 cipolla, 2 spicchi d’aglio e 1 peperoncino rosso e tagliate a pezzetti 250 g di carote e di sedano. Versate il tutto con la carne, aggiungete 3 cucchiai di concentrato di pomodoro e rosolate mescolando per 5 minuti. Aggiungete mezzo litro d’acqua e fate stufare per 20 minuti. Unite un barattolo di fagioli rossi sgocciolati. Aggiustate di sale e fate cuocere per altri 10 minuti. Spezzettate 50 g di cioccolato fondente e unitelo al tutto, facendolo sciogliere. Servite ben caldo.

3. Fettuccine al cioccolato con noci e gorgonzola. Unite in una ciotola 350 g di farina, 40 g di cacao amaro e 4 uova con un pizzico di sale. Impastate, avvolgete il panetto in pellicola trasparente e fate riposare per un’ora. Poi stendetelo e preparate delle tagliatelle dello spessore di 1 mm e della larghezza di circa 1 cm e mezzo. Sciogliete a fuoco dolce in un tegame 100 ml di latte e 200 g di gorgonzola, poi unite 120 g di salsa alle noci e aggiustate di sale. Lessate le fettuccine in abbondante acqua salata per pochi minuti, scolatele e conditele con la salsa.

4. Bacon al cioccolato fondente. Disponete 400 g di bacon (o pancetta affumicata) in fettine su una teglia da forno, e cuocete a 180 °C per pochi minuti, finché non saranno dorate. Mettete le fette di bacon su un foglio di carta assorbente e intanto spezzettate 200 g di cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria. Immergete le fettine croccanti di bacon nel cioccolato fuso e fatele riposare su carta da forno, finché il cioccolato non sarà rassodato. Si conservano in frigo per un massimo di 2 giorni.

5. Spezzatino di manzo al cioccolato. Fate rosolare 500 g di manzo a pezzi con olio, poi cospargeteli con un po’ di farina e sfumate con vino bianco. Regolate di sale e fate cuocere a fuoco basso, con coperchio, aggiungendo un po’ di brodo di carne di tanto in tanto, almeno per un’ora, o finché la carne non sarà morbidissima. Unite a cottura ultimata 15 g di cioccolato fondente grattugiato e fatelo sciogliere completamente. Se vi piace, potete spolverare anche con granella di nocciole.