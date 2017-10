Esempi di stile? Ecco 5 profili Instagram da seguire

Il punto di partenza è sempre la Moda con la M maiuscola, la Madre putativa dei nostri anni. Poi si parla di viaggi, cultura, cibo e in generale lifestyle, perché un uomo che ha stile non è solo un uomo che sa vestirsi.

@gentlemen_wear_daily

Com’è la vita quotidiana di un uomo elegante? Non di un dandy, ma di un uomo che è diviso fra business, incontri e… la sua anima. Si limita al guardaroba o è curata in ogni dettaglio? Nasconde passioni (auto, barche, cani) o anche ossessioni (equilibrio, simmetrie, belle donne)? Fabrizio Oriani lo racconta post dopo post, giorno per giorno.

@fabioattanasio

Nato a Napoli ma con base a Milano, Fabio Attanasio scrive nell’intro del suo profilo di rivolgersi ai 180K di dudeisti e dudeiste che lo seguono. La netta sensazione, però, è che non si rivolga al dudeista massimo dei nostri giorni, Jeffrey “Drugo” Lebowski del film Il Grande Lebowski. Nel suo sorriso qualcosa di chi è abituato a farsi scorrere i problemi della vita addosso c’è, ma è condito dall’eleganza tipica dei napoletani in vacanza a Capri, in Penisola o in Costiera. Ma resta ancora un dubbio: perché in tutte le foto guarda sempre a destra?

@marchettisimone

Una delle cose che salta subito all’occhio di Simone Marchetti è che non solo vive la moda (è uno degli eccentrici personaggi che si vedono rimbalzare durante le settimane della moda di tutto il mondo), ma che con la moda ci vive, essendo anche un giornalista de la Repubblica. Infatti molti suoi post sono anche dei pezzi usciti sul quotidiano. E come il suo stile non passa inosservato, e non solo per l’eccentricità, anche i suoi pensieri fanno breccia. Seguirlo non significa salvare solo il guardaroba. Ma anche l’anima.

@ale_magni

È difficile seguire Alessandro senza provare invidia. Passa la vita a viaggiare in posti meravigliosi, in modo spensierato e a ogni post non puoi fare a meno di pensare quanto se la gode. In più è anche bello e ovviamente ben vestito. Nella fattispecie lui è il classico globetrotter figo, perfetto per suggerire capi e lifestyle all’uomo in fuga, istintivo e inafferrabile. Gli auguriamo un giorno di piantare la tenda in un posto che non sia un deserto mozzafiato e di rimanervi a vita. Più che altro per sedare la nostra invidia.

@ paolostella

Bello, ironico e simpatico. Paolo Stella è la ciliegina sulla torta: allegro e luminoso, i suoi post curano molto anche il testo e non si affidano solo alle immagini, fondamentali per migliorare il tuo look. In questo post in basso ad esempio si scusa per le spalle. Come fai a non odiarlo con affetto?