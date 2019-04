Arrivano i 5 euro in moneta, per celebrare il mito della Vespa

editato in: da

Sono 5 euro, ma per festeggiare uno dei simboli del Made in Italy nel mondo sono stati emessi sotto forma di moneta.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti coniato una moneta da 5 euro per celebrare la storica Vespa. La moneta è stata realizzata da Il Poligrafico e Zecca dello Stato, è in argento ed è possibile sceglierla in tre colori diversi, verde, bianco e rosso. Ispirata al tricolore della bandiera italiana, la moneta entrerà a far parte della “Serie Eccellenze Italiane” della Collezione Numistatica 2019. Artista dell’opera è Maria Carmela Colaneri, sotto la supervisione delle Officine della Zecca di Roma.

L’opera vede protagonista la Vespa e ritrae sul dritto un ragazzo e una ragazza seduti su un modello moderno dello scooter firmato Piaggio. Sullo sfondo è ritratto il Colosseo, mentre l’intera figura è sovrastata dalla scritta “Repubblica Italiana”. Il rovescio invece è occupato da una composizione grafica del profilo e del fronte della Vespa del 1946, la prima versione, con elementi Piaggio.

Le monete dedicate alla Vespa sono tutte in versione Fior di Conio e hanno tirature differenti. La moneta verde ha una tiratura di 3000 pezzi, mentre quella bianca e quella rossa hanno ciascuna una tiratura 7000 pezzi. Con 1000 pezzi di tiratura, sarà disponibile anche il set completo delle tre monete, a formare la bandiera italiana. Sarà possibile acquistare le monete sul sito dedicato della Zecca di Stato, e verranno esposte dal vivo nell’area numismatica della Biblioteca del Dipartimenti del Tesoro, presso il Ministero dell’Economia di via XX Settembre, visitabile su richiesta.

La moneta arriva a 73 anni dalla prima presentazione del modello di scooter firmato Piaggio, brevettato il 23 aprile 1946. A seguire il progetto era stato Corradino D’Ascanio, ingegnere aeronautico, allora inconsapevole di aver creato un oggetto che sarebbe diventato parte della cultura italiana, simbolo dello Stivale anche a livello internazionale. Il progetto “Vespa” iniziò mesi prima, quando Enrico Piaggio ebbe l’idea rivoluzionaria di scegliere un capo progetto che non avesse mai trattato motociclette. Per questo scelse D’Ascanio, che addirittura “detestava le motociclette” e che fino ad allora aveva lavorato come progettista di elicotteri. Enrico Piaggio riuscì a prendere la decisione giusta, perché quel che venne fuori fu qualcosa di completamente nuovo, che dura ancora oggi.