Le 10 regole del buon imprenditore, secondo Leopoldo Pirelli

Un animo gentile ed elegante, un acuto senso dell’imprenditorialità: caratteristiche che lo hanno portato a trasformare un’azienda in un colosso.

Poche parole che non possono riassumere in toto l’impegno e la costanza di un uomo, Leopoldo Pirelli, scomparso il 23 gennaio del 2007 e che ha fatto della sua impresa un simbolo di sviluppo e progresso. Stiamo parlando della Pirelli, uno dei motori del capoluogo lombardo che ha dato lavoro a numerosi lavoratori che dal Sud si erano spostati al Nord per lavorare in fabbrica.

Un mestiere non semplice quello dell’imprenditore, dove inconvenienti e avvenimenti inaspettati sono dietro l’angolo e dove capacità di gestione e di grande umanità sono un must have.

Quella dell’imprenditore è una professione che si impara giorno dopo giorno, affrontando a testa alta le sfide più difficili e accettando i periodi più bui.

Leopoldo Pirelli – una delle più grandi figure imprenditoriali della storia italiana – un po’ come Michele Ferrero con le sue norme guida scritte per il personale, realizzò un decalogo con le “10 regole dell’imprenditore”. Quelle che un imprenditore con la I maiuscola dovrebbe avere. Vennero scritte nel 1986 in occasione del Collegio degli Ingegneri di Milano, dove gli fu conferita la medaglia d’oro di socio onorario. Ecco il decalogo di Leopoldo Pirelli: