10 luoghi ideali dove vivere da pensionati: c’è anche l’Abruzzo

La pensione è finalmente arrivata, dopo anni di lavoro. Ma dove si può trascorrere il meritato riposo? A darci delle risposte il sito “Live and investe overseas” indirizzato in particolare agli americani. Secondo quanto riportato è l’Europa il luogo che ottiene il maggior numero di approvazioni. Per scegliere i dieci migliori posti dove vivere la pensione ci si è focalizzati in particolare su alti standard di vita e prezzi ragionevoli. E nell’elenco della top ten anche l’Abruzzo, che si piazza al quarto posto. Costo della vita inferiore alla media di altre due perle del centro Italia, Toscana e Umbria, che si attesta in un range che va dal 30 al 70 per cento. La spesa complessiva mensile per una coppia in pensione viene individuata intorno ai 1400 dollari.

Fra le altre mete spunta Algarve, regione del Portogallo, in cima alla lista con un costo della vita inferiore di circa il 30 per cento rispetto agli altri paesi europei. Inoltre sono previste anche delle agevolazioni sul piano fiscale per chi si stabilisce in Portogallo. Sempre nello stato che costeggia l’Atlantico anche Lisbona in classifica, alla settima posizione, per l’arte, il mare, ma anche affitti intorno ai 770 dollari al mese.

Con il secondo posto in classifica ci spostiamo a Malta con la sua capitale: La Valletta, che offre locali e vita notturna e appartamenti con due camere a 915 dollari al mese.

Per quanto riguarda la Francia, al quinto posto, nella classifica si trova la regione della Languedoc e in particolare Saint-Chinian a colpire la produzione di vini e il costo della vita abbordabile.

Budapest entra di diritto nella classifica (all’ottavo posto) stilata da “Live and investe overseas” per le tante possibilità che offre di divertimento e per un buon tasso di cambio.

Usciamo dal vecchio continente e ci dirigiamo in Messico, che occupa la classifica in ben due posizioni. Al terzo posto Mazatlan sulla costa dell’oceano Pacifico che ha tanti vantaggi: spiagge, pesce e un aeroporto internazionale. Alla nona posizione San Miguel De Allende città internazionale, dove due persone possono vivere con 1500 dollari al mese.

In Asia troviamo al sesto posto Kuala Lumpur, capitale della Malesia. Prezzi ragionevoli con un affitto mensile che ha un costo medio di circa 560 dollari, e comfort. Restiamo nello stesso Stato con l’ultima posizione in classifica: George Town, che entra nella top ten per il servizio sanitario di livello, ma abbordabile.