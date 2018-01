Welfare aziendale, in Confindustria Federvarie nasce WelfareImpresa

(Teleborsa) – Nasce WelfareImpresa, Associazione di Confindustria Federvarie che si propone come punto di riferimento confederale per tutte le società che operano nel settore dei servizi di welfare aziendale.

Costituita da 9 aziende fondatrici – Welfare Company, Poste Welfare Servizi, Unisalute, QUI! Group, Repas, Più Buono, Assiteca, Pulsar Risk e Olimpia Agency – raccoglie e amplia l’esperienza avviata nel 2011 da alcune società emettitrici di buoni pasto e voucher che avevano costituito il COBES.

Tra le principali finalità della nuova Associazione c’è la diffusione della conoscenza degli strumenti del welfare e delle buone pratiche all’interno del sistema economico-produttivo, in particolare nelle PMI che costituiscono il 95% del tessuto imprenditoriale italiano. Questo lo scopo di studi, ricerche e attività di formazione promossi dall’associazione, con un focus mirato sia ai nuovi scenari del welfare aziendale che a quelli di natura pubblico-privata, in un’ottica di efficientamento delle risorse pubbliche.



Alla guida dell’Associazione il Consiglio Generale ha scelto una donna, Chiara Fogliani, CEO di Welfare Company. “Promuovere la cultura del welfare aziendale significa per noi far comprendere a tutti che i piani di welfare sono una straordinaria opportunità di crescita economica, a tutela delle più moderne politiche di conciliazione vita-lavoro”, ha dichiarato il nuovo Presidente, mettendo in luce i vantaggi per tutti (lavoratori, imprese, indotto).