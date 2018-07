Voucher, è scontro nel governo. Salvini li rivuole, Di Maio si oppone

editato in: da

E’ battaglia sui voucher. Nell’attesa del testo del decreto dignità voluto dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, le posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle in relazione al tema appaiono molto differenti.

SALVINI – La Lega considera i voucher utili in alcuni campi, come agricoltura, turismo e in genere lavori stagionali. “Servono a combattere il lavoro nero”, ha detto Matteo Salvini.

DI MAIO – Di Maio non è proprio della stessa opinione: se i voucher verranno “reintrodotti per sfruttare di nuovo la gente, allora si troverà un argine, anzi un muro in cemento armato del Movimento 5 Stelle”. “Non accetto nessun ricatto del tipo o ci fate sfruttare i nostri giovani oppure noi licenziamo”, attacca.

“Se vogliamo discutere della natura per cui erano nati i voucher per specifici lavori che non sono a rischio sfruttamento – spiega – ma richiedono un tipo di pagamento quotidiano specifico, non abbiamo mai detto di essere contrari anzi è nel contratto di governo”. Ma, avverte, “deve essere chiara una cosa: non permetteremo a nessuna forma giuridica di introduzione dei voucher che lasci aperte delle strade che portano poi allo sfruttamento dei nostri giovani e meno giovani. Questo è lo spirito con cui affronta il tema dei voucher come affronta il tema della precarietà“, sottolinea Di Maio.

“Se il Parlamento vuole fare delle proposte migliorative ben venga – prosegue – L’importante è che non si entri mai più nel ragionamento per cui si dice o ce li fate sfruttare o li licenziamo”. L’impegno “che ho assunto come ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è quello di abbassare il costo del lavoro per permettere l’utilizzo dei contratti a tempo indeterminato ad un più basso costo per le imprese”, conclude.

BOERI – Sul tema è intervenuto anche Tito Boeri, presidente dell’Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei voucher “può essere uno strumento giusto e molto importante“. “In Italia quando c’è un abuso di qualcosa – ha spiegato -, si tende a eliminarlo. Noi avevamo fatto delle proposte per evitare questi abusi e limitare l’uso dei voucher alle giuste fattispecie” anche perché oggi, ha aggiunto Boeri, “è uno strumento del quale riusciamo a gestire la transazione. E’ tracciabile, possiamo assicurarci che vengano pagati i lavoratori e i contributi, perché – ha concluso -chiediamo alle aziende il versamento della remunerazione prima che venga effettuato il lavoro”.

