Vodafone Italia tra le Top Employer 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Qualità della formazione riservata ai dipendenti, attenzione allo sviluppo della cultura aziendale, cura dei talenti e della strategia di recruiting. Sono queste le caratteristiche riconosciute a Vodafone Italia dal Top Employers Institute, l’ente di consulenza e certificazione che, per il secondo anno consecutivo, ha deciso di inserire l’azienda nella “Top Employer Italia 2019”.

L’Istituto, che ogni anno certifica le eccellenze aziendali in ambito HR su base internazionale, ha riconosciuto l’attenzione di Vodafone Italia nel valorizzare le proprie risorse. L’operatore telefonico, che in Italia occupa circa 7 mila impiegati, eroga ogni anno 40 mila giornate formative, in aula ed online, con un focus sempre maggiore al digitale e attraverso differenti programmi personalizzati in base all’anzianità e all’esperienza del dipendente.

È il caso della piattaforma “YouLearn+”, che consente all’azienda di divulgare corsi di formazione in e-learning, utilizzando componenti interattive come la gamification, le jam session ed il microlearning, una variante dell’e-learning che mette a disposizione degli utenti contenuti formativi sotto forma di brevi pillole, rapide da fruire e dense di contenuti multimediali.

C’è anche il progetto “Digital Ninjas”, che da due anni mette in rete i profili junior e quelli senior dell’azienda al fine di trasferire le conoscenze tecnologiche dei primi ai secondi. Poi c’è “What will you be”, il programma che affianca le giovani risorse in materia di carriera e scelta della formazione.

Vodafone Italia, inoltre, consente ad oltre 3.500 dipendenti di lavorare da remoto per un giorno a settimana nell’ambito del progetto “Smart Working”, al fine di rendere il lavoro dei dipendenti ogni giorno più agile.

Infine, l’azienda è anche la prima in Italia ad essere impegnata in un “Inclusion commitment” volto a valorizzare le differenze di genere, età, orientamento sessuale e background.