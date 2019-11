Pagati per vivere in un appartamento di lusso a Londra: l’offerta di lavoro imperdibile

editato in: da

Per gli amanti dei cani poteva essere il lavoro dei sogni. Non solo, un vero e proprio cambiamento di vita. A Londra si cercava una persona che si prendesse cura di una lussuosa residenza nel centro città e allo stesso tempo si occupasse di due golden retriever. E il compenso era di tutto rispetto. Risultato: la posizione è stata coperta nel giro di poco tempo.

L’annuncio di lavoro è stato pubblicato nei giorni scorsi dall’agenzia Silver Swan Search, che si occupa del reclutamento di professionisti dell’ospitalità privata per residenze di lusso, super yachts e jet privati, e riportato dal portale britannico Metro. Una coppia di alto livello, che viaggia molto per lavoro, era in cerca di qualcuno che curasse gli animali domestici a tempo pieno soggiornando presso la loro residenza, uno stabile di sei piani nel raffinato quartiere londinese di Kensington.

I due golden retriever da accudire si chiamano Oscar e Milo. La persona prescelta ha la responsabilità delle loro passeggiate mattutine e serali, della gestione di tutti gli appuntamenti che li coinvolgono, delle assicurazioni e degli approvvigionamenti, nonché dei contatti con il normale dog sitter. Deve poi occuparsi in generale della proprietà: fare le pulizie, il bucato, la spesa, accogliere gli ospiti e rispondere alle chiamate. Occasionalmente, cucinare pasti vegani leggeri. I requisiti richiesti, quindi, non erano soltanto la passione per gli animali, ma anche una pregressa esperienza nella cura dei cani e nelle pulizie domestiche. Le doti culinarie non erano necessarie, ma costituivano un punto in più. La coppia ha infine chiesto che i candidati fossero “in forma e attivi”, “laboriosi e affidabili”.

A guardare lo stipendio, il gioco valeva la candela: il compenso previsto andava da 30 mila a 32 mila sterline (circa 32 mila e 37 mila euro) all’anno. Vitto e alloggio inclusi. Si lavora da lunedì a venerdì, occasionalmente nei fine settimana. La ricerca si è conclusa, ma per come si stanno evolvendo le società occidentali è probabile che altre simili ne spuntino a breve. Perché se è vero che il mercato del lavoro è in crisi, è altrettanto vero che ci sono tante opportunità nuove da scoprire, e con una ricerca attenta si possono trovare facilmente sul web.