Violenza donne, Gualtieri firma decreto per i fondi agli orfani di femminicidio

(Teleborsa) – In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri firma il decreto per lo sblocco dei fondi per gli orfani di femminicidio.

Il decreto ministeriale è stato inviato al Consiglio di Stato per il parere di rito. “I soldi non restituiscono l’affetto mancato ma con 12 milioni da lunedì finanzieremo borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro“, aveva scritto nei giorni scorsi il ministro in un tweet in cui annunciava l’intervento.

Oggi si celebra la giornata in ricordo delle vittime di violenze, molestie, fenomeni di stalking e aggressioni tra le mura domestiche. Il 25 novembre non è una data casuale: nello stesso giorno del 1960, furono uccise le sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana.