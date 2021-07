Scuola, 22 mila posti per insegnanti di sostegno: dove e come fare i test

editato in: da

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il decreto numero 755 del 6 luglio 2021 con cui viene attivato il VI ciclo dei corsi di specializzazione per diventare insegnanti di sostegno. Il tanto atteso tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento, noto come TFA sostegno 2021, arriva a conclusione del V ciclo, che a causa della pandemia si conclude ufficialmente il 16 luglio.

Il documento del Miur autorizza gli atenei che hanno presentato la propria offerta formativa potenziale ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didaticco agli alunni e agli studenti con disabilità nelle scuole dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

TFA sostegno 2021 VI ciclo: come si struttura il corso, a cosa serve e a chi

Il percorso universitario prepara i futuri docenti attraverso un corso di durata non inferiore agli 8 mesi che permette l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari in insegnamenti teorici, laboratori e 300 ore di tirocinio. I 10 insegnamenti sono divisi in quattro aree disciplinari, ovvero didattica e pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo e dell’educazione, diritto pubblico e neuropsichiatria infantile.

I titoli richiesti come requisiti di accesso al TFA sostegno sono i seguenti.

Laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002 per la scuola di infanzia e la scuola primaria.

in scienze della formazione primaria o conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002 per la scuola di infanzia e la scuola primaria. Abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di II livello più 24 Cfu / Cfa nelle discipline antropopsicopedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche.

/ nelle discipline antropopsicopedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche. Diploma per gli insegnanti tecnico-pratici.

Al termine del TFA Sostegno è previsto un esame finale, da superare con la votazione minima di 18/30. Il corso di specializzazione permette di partecipare ai concorsi scuola per i posti riservati al sostegno e accedere alle graduatorie di istituto per le supplenze.

TFA sostegno 2021 VI ciclo: le date delle prove preselettive a livello nazionale

La date dei test preselettivi sono stabilite a livello nazionale come segue.

20 settembre 2021 : prove scuola dell’infanzia.

: prove scuola dell’infanzia. 23 settembre 2021 : prove scuola primaria.

: prove scuola primaria. 24 settembre 2021 : prove scuola secondaria di primo grado.

: prove scuola secondaria di primo grado. 30 settembre 2021: prove scuola secondaria di secondo grado.

La prova è costituita da 60 domande con 5 opzioni di risposta e dovrà essere svolta in due ore. Per il V ciclo erano presenti sul foglio 20 quesiti di verifica sulle competenze linguisitche e comprensione del testo e 40 sulle competenze professionali sociopsicopedagogiche. Ogni risposta corretta vale 0,5 punti, ogni risposta errata, mancata o multipla 0.

Dopo 10 giorni le commissioni pubblicano il bando per le eventuali prove orali e per le prove scritte. I candidati che hanno superato i test preselettivi del precedente ciclo ma che per cause legate al Covid, per quarantena o isolamento, non hanno potuto procedere con le ulteriori prove, sono ammessi direttamente agli scritti.

TFA sostegno 2021 VI ciclo: 22 mila posti per il corso per futuri insegnanti

Per il VI ciclo sono stati attivati 15 mila posti in più rispetto a quanto previsto all’inizio del triennio, per un totale di 22 mila. Sono così suddivisi per regione e atteneo (NB. la prima cifra riguarda i posti disponibili per la scuola dell’infanzia, la seconda per la scuola primaria, la terza per la scuola secondaria di primo grado, la quarta per la scuola secondaria di secondo grado e l’ultima il numero totale di posti, indicato in grassetto).

Abruzzo

Università dell’Aquila 50 70 70 70 260

Università di Teramo 20 100 40 40 200

Basilicata

Università della Basilicata 105 100 40 105 350

Calabria

Università della Calabria 150 250 230 230 860

Mediterranea di Reggio Calabria 80 150 170 200 600

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 0 20 200 200 420

Campania

Università Suor Orsola Benincasa 180 350 130 570 1230

Università di Salerno 180 220 200 250 850

Emilia Romagna

Università di Bologna 50 160 30 60 300

Università di Ferrara 10 50 40 50 150

Università Modena – Reggio Emilia 20 35 35 40 130

Università di Parma 0 0 70 105 175

Friuli Venezia Giulia

Università di Udine 30 60 50 50 190

Università degli Studi di Trieste 0 0 50 50 100

Lazio

Università di Cassino e del Lazio meridionale 130 130 150 335 745

Università Studi Internazionali di Roma 100 100 200 200 600

Libera Università Maria SS Assunta 40 60 60 60 220

Università di Roma Tre 40 80 90 90 300

Università Europea di Roma 60 140 100 300 600

Università degli Studi di Roma Foro Italico 30 60 100 110 300

Link Campus University 75 75 200 350 700

Saint Camillus International University 75 75 100 250 500

Università degli studi di Roma Tor Vergata 30 70 100 100 300

Università della Tuscia 40 40 30 30 140

Liguria

Università di Genova 20 40 50 60 170

Lombardia

Università Milano Bicocca 30 150 120 120 420

Università Cattolica Sacro Cuore 25 175 50 50 300

Marche

Università di Macerata 40 70 50 60 220

Università di Urbino 25 30 30 40 125

Molise

Università degli Studi del Molise 70 130 100 100 400

Piemonte

Università di Torino 40 60 100 200 400

Puglia

Università di Bari 100 150 160 160 570

Università di Foggia 200 200 300 400 1100

Università del Salento 150 150 150 150 600

Sardegna

Università di Cagliari 45 75 85 95 300

Università di Sassari 0 50 50 50 150

Sicilia

Università di Cataniaa 150 250 250 350 1000

Università Enna Kore 17 5 300 200 450 1125

Università di Messina 200 400 400 400 1400

Università di Palermo 200 400 400 400 1400

Toscana

Università di Firenze 100 100 100 100 400

Università di Pisa 15 55 80 100 250

Università di Siena 35 75 100 125 335

Trentino Alto Adige

Università di Trento 0 30 40 30 100

Umbria

Università di Perugia 30 50 80 100 260

Veneto