Ronaldo, operai Fiat in sciopero: “A lui i milioni, a noi calci nei c…”

L’affare del secolo fatto dalla Juventus con l’ acquisto di Ronaldo non ha fatto felici proprio tutti. Gli operai della Fiat hanno proclamatonegli stabilimenti di Melfi a partire dalle 22 di domenica 15 luglio fino alle 6 di martedì 17, denunciando come sia “inaccettabile” chiedere “e Cnhi e alla stesso tempo “per l’acquisto di un calciatore”.

“Ci viene detto che il momento è difficile – si legge nel comunicato con cui l’Unione Sindacale di Base va all’attacco dei vertici di FCA -, che bisogna ricorrere agli ammortizzatori sociali in attesa del lancio di nuovi modelli che non arrivano mai. E mentre gli operai e le loro famiglie stringono sempre più la cinghia la proprietà decide di investire su un’unica risorsa umana tantissimi soldi”.

La Usb aggiunge che ”siamo tutti dipendenti dello stesso padrone ma mai come in questo momento di enorme difficoltà sociale questa disparità di trattamento non può e non deve essere accettata”, soprattutto perché ”gli operai Fiat hanno fatto la fortuna della proprietà per almeno tre generazioni, arricchiscono chiunque si muova intorno a questa società, e in cambio hanno ricevuto sempre e soltanto una vita di miseria”.

Secondo l’organizzazione la proprietà ”dovrebbe investire in modelli auto che garantiscano il futuro di migliaia di persone piuttosto che arricchirne una soltanto, questo dovrebbe essere il fine di chi mette al primo posto gli interessi dei propri dipendenti’‘.

