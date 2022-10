Reddito di cittadinanza – Un quinto dei richiedenti è in Campania

L’aumento delle bollette sta colpendo l’economia reale del nostro Paese. Il nuovo rapporto Caritas stima che nel 2021 il dato sulla povertà assoluta si sia tenuto ai livelli del 2020. Il numero di famiglie in povertà è pari a un milione e novecento sessantamila e il totale delle persone è pari a 5.571.000. A livello percentuale il dato è del 9,4% del totale della popolazione residente. Ma quanti in Italia ricevono il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza?

Napoli prima Provincia d’Italia per richieste di Reddito di Cittadinanza

In Italia sono un milione i nuclei familiari che ricevono il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di cittadinanza. A dirlo è l’ISTAT, l’Istituto nazionale di Statistica, nella nuova pubblicazione di settembre. La Regione con il maggior numero di Rdc/PdC è la Campania con 228.604 famiglie che ricevono uno dei due servizi di assistenza al reddito. Nel territorio campano si concentra quindi oltre un quinto di richiedenti: precisamente il 20,9%. Tra le Regioni con maggiori richieste in termini assoluti, oltre alla Campania, figurano Sicilia e Lazio rispettivamente con 228 mila e 113 mila richieste. Insieme, queste tre Regioni coprono quasi il 50% del totale.

Viceversa, la Regione con il minor numero di richieste è la Valle d’Aosta dove solo 844 famiglie – pari allo 0,1% dei nuclei familiari – hanno fatto richiesta del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza. Tra le regioni del Nord, in Lombardia hanno presentato richiesta quasi 90 mila famiglie, l’8,2% del totale, mentre in Veneto ci si è fermati a 28.662 famiglie (2,6%). La Provincia con maggiori richieste di PdC o Rdc è Napoli che ha un totale – da gennaio ad agosto del 2022 – di 142.561 richieste pari al 13% del totale in Italia.

Ad agosto spesi 617 milioni di euro per il Reddito di Cittadinanza

A livello mensile, ad agosto del 2022 il numero di beneficiari del Reddito di Cittadinanza in tutta Italia è stato di 1.063.164. Questo dato supera di quasi 30 mila unità la media dei nuclei beneficiari. In termini di importo mensile la cifra erogata, in media, è stata pari a 580,30 euro. Per quanto riguarda le pensioni di cittadinanza sono stati 119.114 i nuclei percettori nell’agosto del 2022, dato leggermente in crescita rispetto ai 118.104 del mese precedente. L’importo medio integrativo della pensione di cittadinanza è stato di 275,08 euro. Ma quanto costano mensilmente il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza alle casse dello Stato? Il reddito di cittadinanza nel mese di agosto è costato quasi 617 milioni di euro, mentre la pensione di cittadinanza è costata meno di 33 milioni di euro. Complessivamente a ricevere il reddito di cittadinanza sono state 2.379.244 persone mentre la pensione di cittadinanza è stata erogata a 134.574 persone.