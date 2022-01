Le migliori aziende italiane dove lavorare

Nel 2021 LinkedIn aveva presentato la Top Companies Italia 2021, una classifica delle 25 aziende che, secondo il social network degli incontri lavorativi, “offrono le migliori prospettive di carriera” in Italia. Al primo posto svettava Intesa Sanpaolo. Ma c’è un’altra classifica, questa volta stilata da ‘Great Place to Work‘, che si occupa di stilare questa speciale graduatoria da ben 20 anni, dedicata però solamente ad aziende italiane.

Le migliori aziende italiane in cui lavorare secondo Great Place to Work Italia

Per il 20° anno consecutivo ‘Great Place to Work Italia’ ha premiato le aziende vincitrici della Classifica delle migliori aziende per cui lavorare in Italia: all’indagine hanno preso parte 128 realtà, di queste ne sono state premiate 50. A votare, ovviamente, ci hanno pensato i rispettivi collaboratori: 53.610 in tutto.

Ai dipendenti sono state rivolte domande su vari aspetti (credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione), mentre le aziende sono state suddivise all’interno di 4 sotto-classifiche organizzate in base al numero dei dipendenti stessi.

Ecco la top 10:

MSD Italia (biotecnologie e prodotti farmaceutici): 860 dipendenti; American Express Italia (servizi finanziari e assicurazioni): 1.100 dipendenti; AbbVie Italia (biotecnologie e prodotti farmaceutici): 1.614 dipendenti; DHL Express (Transportation / Transport & storage): 2.189 dipendenti; Hilton (ospitalità / Hotel – Resort): 800 dipendenti; ConTe.it (servizi finanziari e assicurazioni / Assicurazioni auto): 599 dipendenti; Micron Semiconductor Italia (Manifatturiero e produzione / Elettronica): 522 dipendenti; DHL Global Forwarding Italy SpA (trasporti): 595 dipendenti; Eli Lilly Italia Spa (biotecnologie e prodotti farmaceutici / biotecnologie): 1.136 dipendenti; Tetra Pak Packaging Solutions SpA (manufatturiero e produzione): 976 dipendenti

Le migliori 10 aziende secondo LinkedIn

LinkedIn ha presentato la Top Companies Italia 2021, una classifica delle 25 aziende che, secondo il social network degli incontri lavorativi, “offrono le migliori prospettive di carriera” in Italia. Ecco le prime dieci società che meglio hanno saputo rispondere alla sfida del Covid (ecco un quadro generale di come è cambiata la formazione in pandemia).

Ecco la top 10: