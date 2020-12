Il miglior ristorante McDonald’s del mondo si trova a Roma

editato in: da

Ogni anno McDonald’s stabilisce quale sia la migliore delle sue filiali nel mondo. Il premio si chiama Golden Arch Award e quello del 2020 è stato assegnato ad Amedeo Avenale, figlio di un’antica famiglia di ristoratori e gestore di 8 ristoranti McDonald’s tra Roma e Latina.

Il Golden Arch Award è il più alto riconoscimento per un licenziatario McDonald’s, viene assegnato ogni anno a massimo 40 franchisee in tutto il mondo: è conferito non solo a chi ottiene i migliori giudizi su diversi parametri (dalla gestione dei ristoranti a quella dei dipendenti), ma anche a quelli che più incarnano i valori dell’azienda madre.

McDonald’s premia Roma: la storia di Amedeo Avenale

Amedeo Avenale è il licenziatario di 8 ristoranti tra Roma e Latina: è stato premiato con il Golden Arch Award, l’unico italiano ad aver ottenuto il riconoscimento da McDonald’s nel 2020. Avenale ha 55 anni, è romano ed è cresciuto in una famiglia di ristoratori.

All’azienda si è legato nel 1986, l’anno dell’arrivo in Italia della catena americana. Jacques Bahbout, l’imprenditore che portò McDonald’s in Italia, gli ha offerto di lavorare per lui. Avenale ha cominciato dalle patatine, poi i panini, le pulizie, fino a diventare manager.

Nel 1996 Bahbout ha venduto tutto alla McDonald’s Italia e Avenale è diventato responsabile dei ristoranti di Lazio e Toscana, poi di tutta l’area del Centro-Nord. Nel 2001, il salto: da manager a imprenditore, partendo come licenziatario di una sola filiale, quella ad Aprilia. Poi Velletri, Pomezia, Castel Romano, Nettuno: 7mila clienti al giorno, in tutto 320 dipendenti di cui l’80% assunti a tempo indeterminato.

Come si diventa licenziatari di McDonald’s

I requisiti minimi per proporsi come licenziatario di un ristorante McDonald’s sono:

capacità finanziaria personale di almeno 250 mila euro ;

; età compresa tra i 32 e i 49 anni ;

; disponibilità a trasferire la propria residenza nelle regioni dove McDonald’s abbia necessità di nuovi franchisee.

Il costo medio di un ristorante McDonald’s è di circa 800 mila euro, cui vanno aggiunti massimo 45 mila euro iniziali (initial fee). Solitamente il contratto di franchising dura 20 anni. L’aspirante licenziatario dovrà dimostrare di possedere almeno il 25% dell’investimento totale: la parte restante potrà essere finanziata attraverso istituti di credito.

Una volta aperto il ristorante, l’affiliato verserà a McDonald’s delle percentuali sul fatturato: