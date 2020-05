Lavoro, gli ammortizzatori del decreto per evitare licenziamenti

editato in: da

Il decreto aprile è ormai ufficialmente slittato a maggio. Stando alle ultime notizie, comunque, il Governo ha intenzione di riconfermare gli ammortizzatori sociali a sostegno dei lavoratori e gli imprenditori in difficoltà. Per le aziende, quindi, rimane il divieto di procedere con licenziamenti fino a quando l’emergenza non sarà rientrata. In alternativa, però, possono scegliere una delle tre linee di intervento delineate dal decreto Cura Italia. Vediamo quali sono.

Coronavirus: gli ammortizzatori sociali previsti dal Cura Italia

Il decreto legge 18/2020, il cosiddetto “Cura Italia”, ha lasciato alle aziende tre possibilità di scelta. In piena emergenza Coronavirus, come accennato sopra, non potranno procedere con i licenziamenti ma, in caso di difficoltà economiche, potranno:

usufruire alla cassa integrazione ordinaria conteggiata oltre i limiti di legge (anche se stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari);

ricorrere al fondo di integrazione salariale, che è stato appositamente rafforzato per le aziende con più di 5 dipendenti escluse dalla CIGO (potranno farlo anche se stanno già utilizzando assegni ordinari);

richiedere la cassa integrazione in deroga, senza limitazione del numero di dipendenti, qualora non rientrassero nelle due misure precedenti.

Le modalità di accesso sono state semplificate, mentre i tempi sono uguali per tutti: massimo 9 settimane entro il 31 agosto.

Le modifiche introdotte prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Prima della conversione in legge del decreto, al testo del Cura Italia (in accordo con i sindacati) e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state apportate delle modifiche.

Le modifiche, nello specifico, riguardano:

l’ art. 19 sulla CIGO, che è stato rivisto per rendere la procedura ancora più semplificata;

sulla CIGO, che è stato rivisto per rendere la procedura ancora più semplificata; l’ art. 22 , con il quale rimaneva l’obbligo di raggiungimento di un accordo con i sindacati (di cui adesso le aziende sono dispensate);

, con il quale rimaneva l’obbligo di raggiungimento di un accordo con i sindacati (di cui adesso le aziende sono dispensate); l’aggiunta di ulteriori settimane di trattamento salariale per le aziende operanti in quelle zone maggiormente colpite dal Covid-19;

per le aziende operanti in quelle zone maggiormente colpite dal Covid-19; il riconoscimento di 3 mesi aggiuntivi di cassa integrazione in deroga (più ulteriori 4 settimane per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).