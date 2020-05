Il lavoro dal 4 maggio: riunioni, spostamenti, formazione e gestione spazi comuni

editato in: da

Per assicurare la salute dei propri dipendenti le aziende in questa Fase 2 dovranno il più possibile favorire orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni e, dove è possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Ma non solo.

Nel Protocollo sicurezza Covid sottoscritto da Governo e parti sociali, vengono fissate regole ben precise anche in merito all’organizzazione del lavoro in presenza, valide almeno fino al 18 maggio. Eccole.

Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali

e nel rispetto delle indicazioni aziendali non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e un'adeguata pulizia e areazione dei locali

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. Resta comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. Resta comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli e le funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo o funzione. A titolo esemplificativo, l’addetto all’emergenza, sia antincendio sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista, e così via.

Gestione spazi comuni: mense, spogliatoi, distributori automatici, aree fumatori

l’ accesso agli spazi comuni è contingentato , con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno degli spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

l'azienda deve provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. deve anche garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Qui potete scaricare il Dpcm in pdf in versione integrale.

