Green pass obbligatorio al lavoro, Giorgetti vs Landini: cosa hanno detto

I giorni dopo l’approvazione del decreto sul green pass sono di fuoco. Non si placano le polemiche sul lavoro, e prosegue lo scontro tra chi vorrebbe almeno i tamponi gratis e chi dice che il governo non arretra di un millimetro.

Green pass obbligatorio sul lavoro, cosa ha detto Giorgetti

“Le decisioni difficili assunte dal Governo”, come il green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, “sono volte non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e l’incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire”. Le parole del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante una conferenza stampa al Micam a Rho Fiera Milano, sono perentorie.

La strategia del governo Draghi è sempre stata chiara: visto che ancora una fetta di popolazione non si è vaccinata, bisogna fare in modo di portarla a farlo. Perché solo così si esce dalla pandemia e si scongiurano nuove chiusure. “L’alternativa era quella di rischiare di tornare indietro a situazioni che non vorremmo più rivedere”, spiega.

Il Covid come una guerra, di cui finalmente – come ha detto anche l’immunologa Viola – stiamo iniziando vedere la fine. Ma per dirci completamente fuori serve appunto un fronte compatto di vaccinati, che faccia da scudo al virus ed eviti il proliferare di nuove varianti. Parla di un nuovo “Rinascimento” Giorgetti, in una fase in cui l’imprenditoria italiana è chiamata “a tirare fuori il meglio di sé”.

In realtà, per quanto sui social si dia ampio spazio ai no vax (troppo forse), il numero di persone contrarie al vaccino e al green pass sono una esigua minoranza, che in ogni caso dovrà adeguarsi per poter lavorare. Lo dimostrano gli stessi numeri di questi ultimi giorni, che hanno visto un’impennata delle richieste di prenotazione dei vaccini dopo la pubblicazione del decreto Draghi.

Green pass obbligatorio sul lavoro, cosa ha detto Landini

Gli stessi sindacati ormai sembrano compatti sul sì al green pass obbligatorio anche nei luoghi di lavoro, ma “i tamponi non possono essere pagati dai lavoratori” attacca il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ospite di Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” (qui tutte le info su come scaricare il certificato verde e come funziona).

“Lavorare è un diritto, considero sbagliato in questa fase introdurre il concetto che per lavorare uno debba pagare. Ma non siamo contrari ai vaccini” ribadisce. Invece dell’obbligo vaccinale, che sarebbe secondo lui stata la scelta più sensata (“La strada migliore, lo dice la Costituzione”), il governo ha scelto la strada del green pass, che non obbliga al vaccino.

Ma la preoccupazione per i sindacati è che vengano messi sullo stesso piano due strumenti e che questo possa determinare “divisioni”, ha detto ancora il segretario Cgil, che propone una fase transitoria per fare in modo che il tampone non sia pagato dal lavoratore: “Sono spese che le imprese possono scaricare“.

Gli fa eco dal Veneto Matteo Salvini: “Stiamo ancora combattendo per tamponi gratuiti o sottocosto a bimbi, disabili, anziani, a chi non si può permettere di spendere centinaia di euro in tamponi”.