Dl Agosto, cosa succede a cassa integrazione e licenziamenti

editato in: da

Dl Agosto, ormai, al rush finale. Manca davvero poco all’approvazione del nuovo decreto che dovrebbe riproporre tutta una serie di incentivi per i lavoratori, soprattutto per coloro che hanno subito i gravi effetti del lockdown e della crisi post Covid.

Dl Agosto, come cambia la Cig

A quanto è possibile apprendere dalla bozza del decreto sul tavolo di Palazzo Chigi, la cassa integrazione dovrebbe essere prorogata per altre 18 settimane.

Dovrebbe essere introdotto un meccanismo di finanziamento da parte delle imprese, cioè un contributo aggiuntivo legato all’andamento del fatturato nel primo semestre 2020.

Nel caso in cui l’azienda non registri un calo dei ricavi, scatta il contributo aggiuntivo massimo, pari al 18% della retribuzione del lavoratore in cassa. In caso invece di una contrazione del fatturato fino al 20%, il contributo scende al 9%. Non pagano nulla invece le imprese che hanno subito un calo di fatturato superiore al 20% e le nuove imprese nate dopo il gennaio 2019.

Licenziamenti sì o no?

Oltre alla Cig, uno dei nodi politici più intricati da sciogliere nel Governo è quello relativo ai licenziamenti, per cui i sindacati hanno già detto a chiare lettere di essere pronti allo sciopero generale.

Il blocco dei licenziamenti, al momento previsto fino al 18 agosto, sarà quasi sicuramente confermato, ma resta da capire come e per quanto tempo. Nell’ultima bozza del provvedimento compare quella che potrebbe essere una soluzione di compromesso: divieto di licenziare fino al 31 dicembre 2020 solo per le aziende che ricorrono alla cassa integrazione. Per gli altri, il blocco verrebbe meno il 15 ottobre in concomitanza con la fine dello stato di emergenza.

Durissima Confindustria, che continua a ribadire che evocare lo sciopero è “inutile” e non poter licenziare “impedisce ristrutturazioni d’impresa, investimenti e di conseguenza nuova occupazione. Pietrifica l’intera economia allo stato del lockdown”. Oltre al fatto che “il costo per lo Stato sarà pesante”.